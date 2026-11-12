Отвратително е да говорим за бюджет, докато не е ясно кои магистрати търгуват с правосъдие

Гражданското общество трябва да държи под наблюдение новия Висш съдебен съвет, да е нещо като Висш съдебен съвет в сянка, който да следи от самото начало всички стъпки по съществените въпроси. Това коментира съдия Владислава Цариградска в предававането на "Сега" "(О)позиция". "Така тези хора ще бъдат държани в коловоза, преди да се окопаят в зависимости. Защото ВСС се превръща в банка за услуги - определени кръгове на влияние започват да си правят взаимни услуги", обясни тя.

Цариградска коментира изборите за нови членове на съдебния съвет, които съдиите и прокурорите вече проведоха.

"При изслушването на всички кандидати (за Съдийската колегия), с малки изключения, се създаваше едно усещане за загубен тотално рефлекс за смисъла от правосъдието. Аз не видях лидерско присъствие, което е способно да върне цялостно съдийството към ценностното основание за съществуването му - способността на всеки съдия да гарантира на търсещите и чакащи правосъдие, че те ще получат справедливост такава, каквато законът предвижда", посочи тя. И допълни, че по време на изслушването на кандидатите масово са присъствали разговори, които са важни, но единствено от вътрешногилдийна гледна точка - възнагражденията, конкурсите. "Но аз не чух тези послания, които да поставят изключително значимите проблеми. Цялото общество в последните няколко години наблюдаваше съществуването на паралелни мрежи, осигуряващи желани резултати по дела, дирижиране на процеси. Ние видяхме едни почти мафиотски методи на саморазправа между главни прокурори, бивши заместници. Тези проблеми не присъстваха в представенията на кандидатите и за мен това е обезсърчителното. Ние видяхме, че имаше хора, които бяха държани по арестите, изнудвани да прехвърлят многомилионните си бизнеси, имаше хора, които почти назагубиха живота си", каза тя.

Колкото до прокурорския избор, Цариградска смята, че там "отчетливо се открои всеобщото говорене на всички кандидати за наличието на зависимости, на нелегитимни лостове за влияние. Нещо, което при съдиите не се заявяваше въобще като основен проблем, на който следват да бъдат дадени институционални отговори". Тя обаче обърна внимание и на друго - "при прокурорите, за разлика от съдиите, се забелязаха някои доста особени преливания на гласове между първия и втория ден на изборите". "За мен това беше червен флаг на някакъв вид, с риториката на техни представители, прегрупиране през наливане на гласове", посочи тя.

На въпрос дали на съдебната власт ѝ трябва по-голям бюджет Цариградска отговори, че изпитва "известна погнуса" да говори за пари, "докато съдебната власт не даде сама отговори кои са магистратите, които са били съпричастни - активно, пасивно, мълчаливо, към неправомерно влияние и търгуване с правосъдие".

Тя припомни, че всяка година прокуратурата е осъждана по Закона за отговорността на държавата за вреди да плаща баснословни суми на граждани, претърпели вреди от незаконни действия на прокуратурата. "Достатъчно е да кажем, че макар и неокончателно, но на първа инстанция, Софийският градски съд присъди на г-н Явор Златанов обезщетение от 100 000, признавайки за първи път в националната практика, че репресията с взетата мярка за неотклонение спрямо него, задържането му в ареста, когато той губи бъбрека си и е с опасност за живота, е преследвала нелегитимна цел". "Без да се постави на анализ защо е скъпо правосъдието, на кои магистрати действията стават повод за такова осъждане, просто на едро орязване на бюджетите, за мен са популистки мерки. Ако Народното събрание иска да дисциплинира съдебната власт и да я накара да даде отчет, то следва да го направи по-фокусирано през анализ на конкретни безобразия", смята тя. Посочи още, че е чувала, че "има абсолютно безконтролни разходи в прокуратурата за награди и какъв ли не друг вид легитимно развращаване".

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