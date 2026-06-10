"Реал" откупи Моуриньо от "Бенфика"

Жозе Моуриньо вече на практика е треньор на "Реал", след като мадридският гранд го откупи от досегашния му отбор "Бенфика". Размерът на неустойката е 15 млн. евро и нейното плащане беше потвърдено от лисабонския клуб.

Ето и самото изявление: "Бенфика" информира, че "Реал" (Мадрид) официално е изразил намерението си да наеме Жозе Моуриньо, като треньорът е дал съгласието си. Благодаря, Жозе Моуриньо."

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) 9 юни 2026 г.

"Бенфика" дори вече обяви следващия си треньор - досегашният мениджър на лондонския "Фулъм" Марко Силва.

Моуриньо изкара около 9 месеца начело на лисабонските "орли", където бе назначен на 18 септември м.г. През това време той записа 27 победи и 10 равенства в 45 официални мача, но не спечели нито един трофей, а отборът завърши на трето място, на 8 точки след шампиона "Порто".

Очаква се по-късно днес "Реал" да обяви официално завръщането на Специалния като треньор на отбора. Той вече е постигнал споразумение на 3-годишен договор. Моуриньо вече бе начело на мадридския клуб от юли 2010 до юни 2013 г. През това време той спечели титла на Испания (2012), Купата на краля (2011), както и Суперкупата на Испания (2012).

Назначението на Моуриньо бе един от козовете на Флорентино Перес при преизбирането му като президент на "Реал" (Мадрид). След като изборът на Перес стана факт в неделя вечер, новината за 63-годишния португалски треньор бе въпрос на дни. Лично Флорентино Перес вижда в Моуриньо точният човек, който да успокои атмосферата в съблекалнята - нещо, което през изминалия сезон не съумяха да сторят първо Чаби Алонсо, а след това и Алваро Арбелоа. В резултат на това "Реал" Мадрид не успя да спечели нито един трофей през изминалия сезон. Отборът завърши на второ място в испанското първенство, отпадна от "Байерн" на 1/4-финалите на Шампионската лига и загуби от втородивизионния "Албасете" на 1/8-финалите за Купата на краля.

А въпреки неуспехите си в "Бенфика" и преди това във "Фенербахче", Жозе Моуриньо си остава сред водещите треньори в света. Той е сред едва шестимата специалисти, печелили Шампионската лига с два различни клуба (с "Порто" през 2004 и с "Интер" през 2010). Португалецът е и първият треньор, печелил Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференцията. През 2017 г. УЕФА определи Моуриньо като един от десетте най-велики треньори от създаването на организацията през 1954 г.