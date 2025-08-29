Медия без
Жозе Моуриньо беше уволнен от "Фенербахче"

"Бешикташ" пък светкавично се раздели с Оле Гунар Солскяер също след провал в Европа

Днес, 12:38
Жозе Моуриньо гледа с песимизъм в края на гостуването на "Фенербахче" срещу "Бенфика" в Лисабон в сряда, което се оказа и последният мач на португалеца като треньор на турския гранд.
Турската авантюра на Жозе Моуриньо с "Фенербахче" приключи. Днес от истанбулския гранд излязоха с официално съобщение, че се разделят с 62-годишния португалец.

Причина за решението бе втората поредна неуспешна кампания за влизане в Шампионската лига под негово ръководство. В сряда "Фенербахче" бе елиминиран от "Бенфика" след загуба с 0:1 в Лисабон и 0:0 в първия мач. През миналия сезон също така "фенерите" останаха на второ място в турската Суперлига, на 11 точки след шампиона "Галатасарай". А през настоящия сезон стартираха неубедително - победа и равенство (б.ред. - 0:0 срещу водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе").

Моуриньо зае поста на 1 юли 2024 г. и беше посрещнат с огромни очаквания от феновете на "Фенербахче", но не постигна достатъчно задоволителни за тях резултата - 37 победи, 14 равенства и 11 загуби.

Интересното е, че и друг от истанбулските грандове - "Бешикташ", се раздели почти по едно и също време с треньора си. Норвежецът Оле Гунар Солскяер бе уволнен веднага след домакинската загуба с 0:1 от "Лозана Спорт" снощи, която костваше на турския тим отпадане в плейофите за влизане в Лигата на конференцията, респективно - край на участието в евротурнирите. Той пък се задържа само 7 месеца на поста, след като беше назначен през януари т.г. и тогава подписа до лятото на 2026 г. с опция за още един сезон.

