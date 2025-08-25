Медия без
ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 08:23

29 август (петък)

"Монтана" - "Добруджа"  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Вр) - "Черно море"  19:45 ч.
(по Диема спорт)
 
"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф)  22:00 ч.
(по Диема спорт)
 
30 август (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд)  19:00 ч.
(по Диема спорт)

"Славия" - ЦСКА  21:15 ч.
(по Диема спорт)

31 август (неделя)

"Арда" - "Берое"  17:00 ч.
(по Диема спорт)

"Левски" - "ЦСКА 1948"  19:15 ч.
(по Диема спорт)
 
"Лудогорец" - "Ботев" (Пд)  21:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Лудогорец"
5
4
1
0
11:1
13
 2. "Левски"
5
4
1
0
11:2
13
 3. "ЦСКА 1948"
6
4
1
1
8:5
13
 4. "Локо" (Пд)
6
3
3
0
6:3
12
 5. "Черно море"
6
3
3
0
11:4
12
 6. "Локо 1929" (Сф)
6
2
4
0
6:2
10
 7. "Ботев" (Вр)
6
1
4
1
5:4
7
 8. "Добруджа"
6
2
0
4
6:9
6
 9. "Арда"
5
1
2
2
 6:4
5
10. "Берое"
5
1
2
2
5:9
5
11. "Монтана"
6
1
2
3
4:11
5
12. "Спартак 1918" (Вн)
6
0
4
2
4:7
4
13. "Славия"
6
1
1
4
6:11
4
14. "Ботев" (Пд)
5
1
1
3
4:10
4
15. ЦСКА
6
0
3
2
2:4
3
16. "Септември"
6
1
0
5
6:15
3
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"); 

3 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Янис Гермуш ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

 

