Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

22 Авг. 2025

22 август (петък)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Спартак 1918" (Вн)  0:0

Локомотив София - Спартак Варна 0:0 /репортаж/
Date: 22-08-2025 ,Watch the Game Highlights from Lokomotiv Sofia vs. FK Spartak 1918 Varna, 08/22/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Lokomotiv Sofia, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime:
vbox7.com


 
23 август (събота)

"Монтана" - "Септември" (Сф)  19:00 ч.
(по Диема спорт)

"Черно море" - "Локомотив" (Пд)  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
24 август (неделя)

"Добруджа" - "Ботев" (Вр)  17:45 ч.
(по Диема спорт)
 
ЦСКА - "ЦСКА 1948"  20:15 ч.
(по Диема спорт)
 
25 август (понеделник)

"Славия" - "Арда"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Берое" - "Лудогорец"  отложен

"Ботев" (Пд) - "Левски"  отложен

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Лудогорец"
5
4
1
0
11:1
13
 2. "Левски"
5
4
1
0
11:2
13
 3. "Черно море"
5
3
2
0
10:3
11
 4. "Локо" (Пд)
5
3
2
0
5:2
11
 5. "Локо 1929" (Сф)
6
2
4
0
6:2
10
 6. "ЦСКА 1948"
5
3
1
1
7:5
10
 7. "Добруджа"
5
2
0
3
6:7
6
 8. "Арда"
4
1
2
1
6:2
5
 9. "Берое"
5
1
2
2
5:9
5
10. "Ботев" (Вр)
5
0
4
1
3:4
4
11. "Спартак 1918" (Вн)
6
0
4
2
4:7
4
12. "Ботев" (Пд)
5
1
1
3
4:10
4
13. ЦСКА
4
0
3
1
2:3
3
14. "Септември" (Сф)
5
1
0
4
6:13
3
15. "Монтана"
5
0
2
3
2:11
2
16. "Славия"
5
0
1
4
4:11
1
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море"); 

3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Кристиян Балов ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, статистика

Още новини по темата

Трансферно лято - сезон 2025/26
22 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
18 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Авг. 2025

ПЪРВА ЛИГА, II КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
28 Юли 2025

Институт обвини МВР, че манипулира данните за смърт на пътя
23 Юли 2025

ПЪРВА ЛИГА, I КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
21 Юли 2025

"Левски" посрещна с 5:0 новак в Първа лига
20 Юли 2025

ЦСКА, "Левски" и още 3 клуба губят по 400 000 лв.

17 Юли 2025

ЦСКА (може би) ще започне сезона срещу "Ботев" (Пд)
13 Юни 2025

ПЪРВА ЛИГА, БАРАЖИ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
31 Май 2025

"Локо" (Пд) остава в елитния футбол
30 Май 2025

БФС вече се оплете в новото си правило
29 Май 2025

БФС наложи насила на клубовете да пускат поне по 4-ма българи
28 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар