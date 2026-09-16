Опашарят в Първа лига се раздели с треньора си

БГНЕС Емануел Луканов се задържа само три месеца и половина на треньорския пост в "Дунав".

Завърналият се в Първа лига "Дунав" се раздели по взаимно съгласие с треньора си Емануел Луканов. 51-годишният специалист се задържа на поста само три месеца и половина. Той беше назначен в началото на юни на мястото на Георги Чиликов, който напусна по лични съображения, след като вкара "Дунав" в елита.

Луканов води русенския тим само в 9 официални мача. В тях бяха записани една победа, едно равенство и седем загуби. След IX кръг "Дунав" е на последно място в класирането с 4 точки, колкото има и предпоследният - "Локомотив 1929" (Сф). Именно позицията в таблицата е причината за решението на ръководството на клуба.

"Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства. Успех, Емо!", написаха от "Дунав".

Пред БТА председателят на Управителния съвет на футболния клуб Диян Димов обясни причините за раздялата: "В последните мачове отборът играеше добре, но резултатите ги нямаше. Това повлия и психологически на отбора и беше време да вземем някакво решение. Благодарим му за отдадеността и професионализма му начело на отбора. За съжаление обаче във футбола са важни и резултатите. Мисля, че бяхме достатъчно време заедно, минаха доста мачове за сработване."

Новият треньор на отбора се очаква да бъде обявен по-късно днес.