Най-силният мач на Груев помогна за победа на "Лийдс"

ЕПА/БГНЕС Илия Груев се наложи като един от любимците на публиката на "Лийдс" и снощния мач го доказа.

Илия Груев изигра най-силния си мач за "Лийдс" досега през сезона в Премиър лийг, а това се оказа и един от ключовите фактори за домакинската победа с 3:1 над "Нотингам Форест" в мач от XXV кръг.

Българският национал отново беше най-силният в халфовата линия на йоркширци и записа две асистенции. В 26-ата мин. той изведе Джейдън Богъл, който откри резултата, а в 49-ата мин. подаде за гола на Доминик Калвърт-Люин за 3:0. Другото попадение за "Лийдс" вкара Ноа Окафор в 30-ата мин., а Лоренцо Лука намали за гостите в 86-ата мин.

Груев игра цял мач, въпреки че през втората част беше неволно ударен в лицето от съотборника си Калвърт-Люин. При удара беше разбит носа на 25-годишния халф, разцепена бе и веждата му. В този момент феновете на ст. "Елънд Роуд" изразиха подкрепа към българина и започнаха да скандират името му.

Илия Груев вече има 3 асистенции в дебютния си сезон в Премиър лийг. Той е изиграл до момента 18 мача за "Лийдс", като 16 от тях са за шампионата.

С този успех йоркширци се затвърдиха на 16-ото място с 29 т. и дръпнаха с 3 точки именно пред "Нотингам Форест" (26). Двата отбора са точно над линията на изпадащите, като най-близкият след тях отбор е "Уест Хем" с 20 т.