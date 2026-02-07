Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-силният мач на Груев помогна за победа на "Лийдс"

Българският национал записа две асистенции срещу "Нотингам Форест"

Днес, 10:20
Илия Груев се наложи като един от любимците на публиката на "Лийдс" и снощния мач го доказа.
ЕПА/БГНЕС
Илия Груев се наложи като един от любимците на публиката на "Лийдс" и снощния мач го доказа.

Илия Груев изигра най-силния си мач за "Лийдс" досега през сезона в Премиър лийг, а това се оказа и един от ключовите фактори за домакинската победа с 3:1 над "Нотингам Форест" в мач от XXV кръг.

Българският национал отново беше най-силният в халфовата линия на йоркширци и записа две асистенции. В 26-ата мин. той изведе Джейдън Богъл, който откри резултата, а в 49-ата мин. подаде за гола на Доминик Калвърт-Люин за 3:0. Другото попадение за "Лийдс" вкара Ноа Окафор в 30-ата мин., а Лоренцо Лука намали за гостите в 86-ата мин.

Груев игра цял мач, въпреки че през втората част беше неволно ударен в лицето от съотборника си Калвърт-Люин. При удара беше разбит носа на 25-годишния халф, разцепена бе и веждата му. В този момент феновете на ст. "Елънд Роуд" изразиха подкрепа към българина и започнаха да скандират името му.

Илия Груев вече има 3 асистенции в дебютния си сезон в Премиър лийг. Той е изиграл до момента 18 мача за "Лийдс", като 16 от тях са за шампионата.

С този успех йоркширци се затвърдиха на 16-ото място с 29 т. и дръпнаха с 3 точки именно пред "Нотингам Форест" (26). Двата отбора са точно над линията на изпадащите, като най-близкият след тях отбор е "Уест Хем" с 20 т.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лийдс, Илия Груев

Още новини по темата

Илия Груев започна работа във "Фортуна" (Дюселдорф)
11 Окт. 2025

Груев стана 10-ият българин, играл в Премиър лийг
19 Авг. 2025

"Лийдс" с Груев се завърна в Премиър лийг
22 Апр. 2025

Контузеният Илия Груев се появи на лагера на националите
09 Окт. 2024

Българин ще помага на първата жена треньор в германския мъжки футбол
18 Юни 2024

Илия Груев стана най-високо оцененият български футболист
08 Юни 2024

"Лийдс" с Груев загуби най-скъпия мач във футбола
26 Май 2024

Наш национал ще играе в най-скъпия мач във футбола
17 Май 2024

Най-скъпият трансфер на наш футболист това лято е факт
31 Авг. 2023

"Лийдс" предложи €6 млн. за български национал
30 Авг. 2023

Илия Груев-младши: В България познават баща ми, а мен - не
04 Яну. 2023

Илия Груев влезе в треньорския екип на "Арминия"
23 Март 2021

"Лийдс" понесе невиждан от 34 г. резил за Купата на Англия
10 Яну. 2021

"Ливърпул" стартира с драматичен успех след хеттрик на Салах
12 Септ. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?