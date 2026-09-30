Младежкият ни отбор ше пропусне 19-о поредно европейско първенство

Младежкият национален отбор по футбол на България (до 21 години) загуби и теоретични шансове да се класира на Евро 2027. Това стана след загубата с 0:1 от връстниците си от Чехия в мач от квалификационна група В. Така мач преди края българският тим е на трето място с 14 т., докато чехите са недостижими на второто с 18 т. и ще играят плейоф за място на турнира догодина, който ще се проведе в Сърбия и Албания. На първо място с 19 точки е отборът на Португалия, който тази вечер приема пълния аутсайдер Гибралтар и при победа ще си осигури директро класиране за турнира.

Единственото попадение днес на мача в Храдец Кралове отбеляза Лукаш Маречек в 55-ата минута. В 88-ата минута младежите ни останаха с човек по-малко заради червен картон на защитника Тодор Павлов.

След поредната неуспешна квалификация остана тъжната равносметка. Младежите ни не са се класирали за голямо първенство от 1990 г. насам.

Това означава, че отборът ни не е участвал в голям турнир в продължение на 37 години, ако се счита и следващата година, когато е Евро 2027. Последната ни поява е на Европейското първенство за младежи през 1990 г., където тимът достига до четвъртфиналите, но загуби от вече бившия тим на Югославия с 0:2 в Загреб след голове на Роберт Просинечки и Алан Бокшич. Сухата статистика сочи, че младежкият отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство. А домакинството на 6 октомври срещу Шотландия в Пазарджик ще бъде само протоколно.