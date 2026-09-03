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Двама национали имат нови отбори в чужбина

Филип Кръстев се завръща в "Цволе", а Стефан Велков смени клуба в Дания

Днес, 10:37
Филип Кръстев има отлични спомени от предишния си престой в "Цволе", където бе един от пиковете в досегашната му кариера.
Инстаграм/Цволе
Филип Кръстев има отлични спомени от предишния си престой в "Цволе", където бе един от пиковете в досегашната му кариера.

Двама от футболистите, играещи за националния отбор на България, подписаха договори с нови клубове в края на летния трансферен прозорец. Халфът Филип Кръстев изненадващо се завърна в нидерландския "Цволе", където от януари 2024 до юни 2025 г. записа 46 мача, 8 гола и 5 асистенции. Сега той отново ще бъде там като преотстъпен от белгийския "Ломел", който от 2020 г. насам го е отдавал под наем на 8 клуба.

От "Цволе" приветстваха 24-годишния халф така: "Шоуто все още не беше приключило. Филип Кръстев се завърна за още магия. Добре дошъл обратно, Фуфу"

Все още не е ясно обаче кога ще е завръщането на Кръстев в игра за "Цволе". В момента той се възстановява от тежка контузия - скъсано ахилесово сухожилие, получена през май на тренировка в турския "Гьозтепе", където бе преди това под наем.

Защитникът Стефан Велков (29 г.) пък смени отбора си в Дания, след като премина от "Вейле" в "Сьондерийске", който в момента е на последно място в датската Суперлига само с 1 точка след първите 6 кръга. Българинът подписа договор за 3 години с новия си клуб, до юни 2029 г. "Много сме доволни, че успяхме да привлечем Стефан Велков. Той беше много силен играч за "Вейле" - футболист, срещу когото самите ние сме се изправяли с трудност много пъти", коментира спортният директор на "Сьондерийске" Каспер Даатер.

Велков също изрази задоволството си: "Много съм щастлив, че получавам този шанс. Тук в "Сьондерийске" имам възможност да се развивам като футболист и човек. За първи път сменям клуб в последния ден на трансферния прозорец, така че накрая всичко се случи много бързо. Благодарен съм, че сделката се осъществи, и нямам търпение да започна, да се срещна с новите си съотборници и феновете."

 

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Ключови думи:

Филип Кръстев, Стефан Велков

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