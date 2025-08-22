Медия без
Японски град предлага дневен лимит от 2 ч. за смартфони

Днес, 09:26
Японски град ще прикани всички потребители на смартфони да ограничат времето, прекарано пред екрана, до два часа на ден извън работа или училище. Това ще бъде записано в наредба, която не предвижда санкции.

Ограничението ще бъде препоръчано за всички жители на град Тойоаке в централната част на Япония. То няма да бъде задължително и няма да има санкции за по-дълго използване според проекта на наредбата, цитиран от АФП.

Предложението има за цел "да предотврати прекомерното използване на устройства, което води до физически и психически проблеми, включително проблеми със съня", обясни кметът Масафуми Коки. Проектът призовава учениците от началното училище да избягват смартфоните след 21:00 ч., а учениците от средното училище и по-големите да не ги използват, след като стане 22:00 ч.

Мярката предизвика бурна реакция в интернет, като мнозина определиха плана като нереалистичен.

"Разбирам намерението им, но ограничението от два часа е невъзможно", написа един потребител в социалната мрежа X.

"За два часа не мога дори да прочета книга или да гледам филм (на смартфона си)", написа друг.

Други заявиха, че използването на смартфони е нещо, което семействата трябва да определят сами. Гневните реакции накараха кмета да поясни, че ограничението от два часа не е задължително, като подчерта, че насоките "признават, че смартфоните са полезни и незаменими в ежедневието".

Наредбата ще бъде разгледана следващата седмица и ако бъде приета, ще влезе в сила през октомври.

През 2020 г. западният регион Кагава издаде първата по рода си наредба, с която се изисква децата да играят игри по един час на ден през седмицата и 90 минути по време на училищните ваканции. Според проучване, публикувано през март от Агенцията за деца и семейства, японските тийнейджъри прекарват средно малко над пет часа на ден в интернет през делничните дни.

