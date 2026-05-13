1700 души са блокирани в нова вирусна драма на круиз

Корабът този път е в Бордо, а заразата - с норовирус

13 Май 2026Обновена
Корабът Ambition, на който се разви новата драма.
Корабът Ambition, на който се разви новата драма.

Нова вирусна драма с круизен кораб избухна буквално часове, след като предната криза бе донякъде разрешена. Френските власти поставиха под карантина в сряда над 1700 пътници и членове на екипажа на круизен кораб, акостирал в Бордо, след като пътник е починал при съмнение за норовирус, предаде АФП. Норовирусът предизвиква инфекция на стомашно-чревния тракт и е силно заразен. Предизвиква повръщане и диария. 

Корабът Ambition на компанията Ambassador Cruise Line, на борда на който повечето от 1233-мата пътници са британци или ирландци, е пристигнал във френското пристанище Бордо във вторник.

По данни на здравните власти 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на норовирус.

Корабът е отплавал от Шетландските острови на 6 май и е спрял в Белфаст в Северна Ирландия, Ливърпул във Великобритания и Брест във Франция, преди да достигне Бордо, откъдето е трябвало да отплава за Испания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Броят на заболелите от хантавирус може да се увеличи още през следващите седмици. Това заяви ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейсус. В редица страни са регистрирани нови случаи на заболяването, затова на здравните системи се препоръчва да засилят наблюдението и подготовката:

„В момента няма признаци за начало на мащабно огнище, но ситуацията може да се промени и през следващите седмици можем да видим повече случаи.“ Хантавирусът има дълъг инкубационен период. 

От СЗО подчертават, че засега не става дума за заплаха на нивото на пандемията от COVID-19.

Французойка, заразена по време на епидемията от смъртоносния хантавирус на круизния кораб "Хондиус", е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат, съобщи снощи лекар от парижката болница, в която се лекува заразената пътничка, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Броят на регистрираните случаи вече достигна 11, от които 9 са потвърдени.

Трима пътници на  "Хондиус" починаха, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата, изложена на вируса по време на посещение на сметище в Аржентина, за да наблюдава птици. Предполага се, че на кораба се е развил подвариант на хантавируса, който се предава от човек на човек при близък контакт в затворени помещения. 

Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, която е причинила животозастрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница "Биша". Той добави, че жената е на хивотоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Надеждата е, че апаратът ще облекчи достатъчно налягането върху белите дробове и сърцето, за да им даде време да се възстановят. Лекюр го нарече "последния етап на поддържащото лечение".

