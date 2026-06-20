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Президентът на Боливия обяви извънредно положение

Днес, 10:51
Президентът на Боливия Родриго Пас и лидерите на Боливийската работническа конфедерация (COB) започнаха диалог в търсене на решения на протестите и пътните блокади, които COB и други групи организират през последния месец и половина с искане за оставката на президента.
EPA/BGNES
Президентът на Боливия Родриго Пас и лидерите на Боливийската работническа конфедерация (COB) започнаха диалог в търсене на решения на протестите и пътните блокади, които COB и други групи организират през последния месец и половина с искане за оставката на президента.

Президентът на Боливия Родриго Пас обяви днес извънредно положение в страната, предаде "Ройтерс", коментирайки, че това е ескалация на кризата, парализирала националната икономика заради продължаващите вече 50 дни антиправителствени протести, съобщи БТА.

Решението, обявено от държавния глава в обръщения към нацията, отваря вратата за мобилизиране на военни сили навсякъде в страната в опит да се въведе ред. По-рано Пас е постигнал споразумение с водещ синдикат - Боливийската работническа конфедерация, което беше прието като стъпка към разрешаване на кризата.

"Ройтерс" обаче посочва, че въпреки това споразумение южноамериканската държава е далеч от края на конфликта, тъй като много пътища, свързващи главния производствен център - столицата Ла Пас, с останалата част от страната, са под контрола на селски асоциации, свързани с бившия ляв президент Ево Моралес.

Обявяването на извънредно положение дава на Пас повече конституционни лостове за възстановяване на реда, сред които са и мобилизирането на военнослужещи за разчистване на блокадите. Макар и извънредното положение да влиза в сила незабавно, президентът трябва да уведоми официално за въвеждането му Конгреса на Боливия в рамките на 24 часа след издаването на указа, а парламентът на свой ред има 72 часа да се произнесе по мярката.

Пас каза, че кризата е прераснала в организирани опити да се дестабилизира демокрацията. По думите му извънредното положение има за цел да възстанови реда в държавата, да защити гражданите на Боливия и да гарантира достигането на стоки от първа необходимост до всички части на страната.

"Това не е извънредно положение, което да ограничи живота на хората [...] Това е извънредно положение, което да освободи хората от тези, които използват политически конфликт, за да блокират пътища и да навредят на населението", заяви Пас.

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