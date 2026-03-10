Медия без
Парижки съд отхвърли молбата на Саркози да обедини присъдите му

Бившият френски президент иска да избегне шестмесечен престои в затвора

Днес, 15:35
Саркози беше вкаран в затвора "Санте" в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха по дело за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания през 2007 г.
ЕПА/БГНЕС
Парижки съд днес отхвърли молбата на бившия френски президент Никола Саркози да обедини присъда, която изтърпя с електронна гривна, с присъда лишаване от свобода по друго дело, за да може по този начин да избегне евентуален шестмесечен престой в затвора, предават БТА и Франс прес.

Саркози може да обжалва днешното решение на съда. 

В началото на миналата година Саркози беше признат за виновен по обвинение, че се е опитал да подкупи съдия. Той получи присъда лишаване от свобода под домашен арест с електронна гривна, която трябваше да носи в продължение на три месеца.

Освен това през ноември миналата година Касационният съд на Франция потвърди присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която условна, по дело за измама, свързана с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната му предизборна кампания от 2012 г. Френското законодателство ограничава разходите за предизборни кампании, за да се гарантират равни шансове на кандидатите. Към 2012 г. максималната сума, разрешена по закон, е била 22,5 млн. евро. Апелативният съд установи, че екипът на Саркози е похарчил почти двойно повече средства. Според обвинението партията на Саркози е прикрила неправомерните разходи чрез подправени фактури. Смята се, че схемата не е създадена от Саркози, но той вероятно е пренебрегнал предупрежденията. В крайна сметка по това дело Саркози бе осъден на една година затвор, шест месеца от които условно.

Бившият френски президент винаги е отричал обвиненията и по двете дела.

Саркози искаше трите месеца, през които е носил електронна гривна, да бъдат приспаднати към присъдата по делото за превишаване на разходите на предизборната му кампания от 2012 г. 

Саркози беше вкаран в затвора "Санте" в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха по дело за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания през 2007 г. Той отрича да е извършил нещо нередно. Следващата седмица започва разглеждането на жалбата на Саркози по това дело.  

