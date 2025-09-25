Неизвестни дронове отново летяха над Дания

В Дания отново затвориха летище заради неидентифицирани дронове в небето.

Летището на град Олборг в Дания спря работа снощи след като над него няколко часа прелитаха дронове. Това е вторият подобен инцидент в страната в рамките на една седмица. Летището в Олборг се използва и от военната база Скридструп. Дроновете са забелязани и от летищата Есберг и Сендорборг. Летището възобнови приемането и изпращането на самолети тази сутрин.

Полицията получила данни за няколко неидентифицирани летящи обекта над летището в 21:44 ч.местно време. Полетите към Олборг, съдейки по данните на FlightRadar, са пренасочени към други летища.

Полицията е започнала разследване.

"Не успяхме да унищожим самите дронове, които летяха над много голяма площ в продължение на няколко часа. За момента не сме задържали операторите на дроновете, но е очевидно, че следващата стъпка ще бъде изучаването на всички събрани от нас доказателства и наблюдения", се казва в съобщението на полицията.

Датските власти са уверени, че си имат работа с квалифициран, професионален оператор – а не просто с нелоялни частни дронове. ''Няма съмнение - всичко сочи, че това е дело на професионален актьор, когато говорим за такава систематична операция на толкова много места, практически едновременно. Това бих определил като хибридна атака, използваща различни видове дронове'', казва министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен.

За отбелязване е, че дроновете прелетяха над Дания след голямата кибератака през уикенда, която наруши работата на няколко от най-натоварените летища в Европа, включително лондонското Хийтроу. Не е ясно дали дроновете близо до Олборг и Копенхаген са свързани, но моделът е подобен, смятат властите.

Датският министър на отбраната заяви, че Дания все още не е взела решение дали официално да поиска разговори с НАТО по член 4 (всяка страна членка може да повдигне въпрос пред основния орган за вземане на решения в НАТО, за да се обсъдят следващи стъпки със съюзниците - б.а.)., както направиха Полша и Естония през последните седмици. Въпросът се разглежда, каза министърът на отбраната Поулсен, като потвърди, че има активно взаимодействие с ЕС и НАТО по този въпрос.

Кризата с дроновете трябва да бъде разрешена, тъй като Копенхаген ще бъде домакин на неформална среща на лидерите на ЕС в сряда следващата седмица. Операцията по сигурността ще бъде ''много, много мащабна'', твърдят официални лица. В тази връзка Европейската комисия потвърди намерението си да изгради система за отбрана от дронове по източния фланг на блока, за да възпре Русия от нарушаване на общото въздушно пространство и да реагира бързо на подобни посегателства, припомня Euronews.

На 23 септември летищата в Копенхаген в Дания и Осло в Норвегия спряха работа отново заради неидентифицирани дронове. Норвежкото списание за дронове Dronemagasinet по-късно написа, че датските служби може да са сбъркали тренировъчен полет на лек едномоторен самолет с дрон.

В коментар за датската обществена телевизия DR във вторник, премиерът Мете Фредериксен предположи, че Русия може би стои зад инцидента в Копенхаген, който тя свърза с инцидентите с дронове в Полша и Румъния, припомня Си Ен Ен. ''Със сигурност не мога да отрека по никакъв начин, че това е Русия'', каза Фредериксен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече предположенията за руска намеса ''неоснователни''.

Критика

Длъжностните лица в страната срещат остри критики заради решението си да не свалят дроновете, особено над авиобазата Скридструп, където са разположени датските изтребители. Те казват, че това е част от ''цялостна оценка'' на ситуацията, като подчертават рисковете от сваляне на дронове в оживени райони.