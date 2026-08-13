Литва ще прави защитни ровове по границата с Русия и Беларус

Правителството на Литва взе решение да започне мащабно изграждане на защитни ровове с ширина от 20 до 150 метра по границата си с Руската федерация и Беларус. Инициативата е част от поетапния план на страната за укрепване на източния фланг на НАТО и възпиране на евентуални военни или хибридни заплахи.

Границата на Литва с Беларус е около 679 км, а с Калининградска област (Русия) – около 275 км. Не по цялото протежение на границата ще се изграждат ровове, а само в конкретни критични и оперативно важни участъци.

За реализацията на мащабния инфраструктурен проект са предвидени близо 50 милиона евро. Строителните дейности, които ще обхванат ключови участъци от границите с Калининградска област и Беларус, се очаква да приключат напълно до 2030 година.

Новите фортификационни съоръжения са част от по-широката стратегия на Балтийските държави за създаване на обща отбранителна линия. Рововете и прилежащите им инженерни препятствия имат за цел да възпрепятстват преминаването на тежка военна техника и да улеснят контрола върху граничните зони в случай на ескалация на напрежението в региона.

