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Италиански мафиотски бос и поръчител на над 130 убийства бе заловен в Испания

Доменико Павилианити е сред водещите фигури на Ндрангета

Днес, 08:27
Pixabay

Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафиотска организация Ндрангета. 65-годишният Доменико Павилианити е задържан в град Сория, на около 200 км от столицата Мадрид.  

Арестът е извършен в петък, съобщава испанският ежедневник Diario de Valladolid, като цитира полицейски източници. 65-годишният Павилианити се е укривал в провинция Сория, където се е опитвал да остане незабелязан, ползвайки се със защитата на най-близкото си обкръжение. Той е бил издирван с европейска заповед за арест за няколко престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари. Павилианити е поръчител на над 130 убийства. Залавянето му представлява сериозен удар срещу една от най-мощните мафии в Европа.

Разследващите са успели да открият мафиотския бос чрез подслушване на телефони и наблюдение на неговите сътрудници. Павилианити  е живял дискретно, но не съвсем сам. Испански медии сочат, че е бил защитен от телохранители, детайл, който засилва значението на задържания в рамките на мафиотската структура. 

Босът вече бе арестуван в Мадрид през 2021 г. при мащабна операция, но по-късно успя да избяга от затвора. Сегашната операция по залавянето му е била проведена под егидата на проекта I-CAN (Сътрудничество на Интерпол срещу Ндрангета) -  инициатива на Интерпол, в която 24 държави участват пряко за засилване на международното полицейско сътрудничество срещу мафиотските организации.

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Ндрангета

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