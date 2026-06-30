Италиански мафиотски бос и поръчител на над 130 убийства бе заловен в Испания

Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафиотска организация Ндрангета. 65-годишният Доменико Павилианити е задържан в град Сория, на около 200 км от столицата Мадрид.

Арестът е извършен в петък, съобщава испанският ежедневник Diario de Valladolid, като цитира полицейски източници. 65-годишният Павилианити се е укривал в провинция Сория, където се е опитвал да остане незабелязан, ползвайки се със защитата на най-близкото си обкръжение. Той е бил издирван с европейска заповед за арест за няколко престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари. Павилианити е поръчител на над 130 убийства. Залавянето му представлява сериозен удар срещу една от най-мощните мафии в Европа.

Разследващите са успели да открият мафиотския бос чрез подслушване на телефони и наблюдение на неговите сътрудници. Павилианити е живял дискретно, но не съвсем сам. Испански медии сочат, че е бил защитен от телохранители, детайл, който засилва значението на задържания в рамките на мафиотската структура.

Босът вече бе арестуван в Мадрид през 2021 г. при мащабна операция, но по-късно успя да избяга от затвора. Сегашната операция по залавянето му е била проведена под егидата на проекта I-CAN (Сътрудничество на Интерпол срещу Ндрангета) - инициатива на Интерпол, в която 24 държави участват пряко за засилване на международното полицейско сътрудничество срещу мафиотските организации.