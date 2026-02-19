Бившият корейски президент бе осъден на доживотен затвор

Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул осъди днес на доживотен затвор бившия президент на страната Юн Сук-йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът, който първо призна Юн за виновен за бунт, произнесе първото решение по делото, в което се казва, че той е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание, допълва Йонхап.

Председателстващият съдия Джи Гуи-йон посочи, че Юн е изпратил войски към сградата на парламента с цел да заглуши своите политически опоненти.

„Съдът установява, че намерението е било да се парализира събранието за значителен период от време“, заяви Джи пред Централния районен съд в Сеул.

„Обявяването на военно положение доведе до огромни социални разходи и е трудно да се открие какъвто и да било признак, че подсъдимият е изразил разкаяние за това. Осъждаме Юн на доживотен затвор“, добави съдията.