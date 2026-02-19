Медия без
Бившият корейски президент бе осъден на доживотен затвор

19 Февр. 2026
Юн Сук-йол въведе в страната военно положение през декември 2024
Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул осъди днес на доживотен затвор бившия президент на страната Юн Сук-йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът, който първо призна Юн за виновен за бунт, произнесе първото решение по делото, в което се казва, че той е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание, допълва Йонхап.

Председателстващият съдия Джи Гуи-йон посочи, че Юн е изпратил войски към сградата на парламента с цел да заглуши своите политически опоненти.

„Съдът установява, че намерението е било да се парализира събранието за значителен период от време“, заяви Джи пред Централния районен съд в Сеул.

„Обявяването на военно положение доведе до огромни социални разходи и е трудно да се открие какъвто и да било признак, че подсъдимият е изразил разкаяние за това. Осъждаме Юн на доживотен затвор“, добави съдията. 

