Бившият корейски президент бе осъден на 5 г. затвор

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол беше осъден днес на пет години затвор, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, предаде БТА. Сред повдигнатите му обвинения е възпрепятстване на опитите да бъде арестуван миналата година.

Централният окръжен съд в Сеул обяви, че е признал Юн за виновен в осуетяване изпълнението на заповед за арест, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 година, поясни Ройтерс.

Съдът го призна за виновен и по други обвинения, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждане на военно положение.

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение. Присъдата подлежи на обжалване.

Прокурорите не отговориха на въпросите на репортерите дали ще подадат жалба.

По-рано те поискаха от съда в отделен процес да осъди Юн на смърт за организиране на метеж, като се опитал да наложи военно управление без основание и да суспендира парламента.

Юн, който в момента се намира в ареста в Сеул в покрайнините на столицата, твърди, че обявяването на военно положение е било в рамките на правомощията му като президент и че действието е имало за цел да алармира за заплахата, която според него представлява либералната опозиционна Демократична партия.

Няколко десетки негови поддръжници се събраха пред съда преди заседанието, държейки плакати, на които пишеше, че Юн е жертва на политическо преследване и че той си остава президент. „Историята ще ви съди“, се четеше на част от плакатите.

В района на съда, който се намира само на няколко пресечки от луксозния апартамент на Юн в Сеул, имаше засилено полицейско присъствие.

Юн можеше да получи до 10 години затвор по обвиненията във възпрепятстване на правосъдието, свързани с това, че през януари миналата година се барикадира в жилищния си комплекс и нареди на службите за сигурност да възпрепятстват разследващите органи.

В крайна сметка той бе арестуван при втория му опит за задържане, в който участваха над 3000 полицейски служители.

Арестът на Юн беше първият в историята на Южна Корея за действащ президент. Парламентът, подкрепен от някои членове на консервативната партия на Юн, гласува в рамките на няколко часа да отмени изненадващия му указ за военно положение и по-късно поискаха неговия импийчмънт, като суспендираха правомощията му.

Той беше отстранен от длъжност през април миналата година от Конституционния съд, който постанови, че е нарушил задълженията си.

Макар че опитът на Юн да наложи военно положение продължи само около шест часа, той предизвика шок в Южна Корея, която е четвъртата по големина икономическа сила в Азия, ключов съюзник на САЩ в областта на сигурността и смятана отдавна за една от най-устойчивите демокрации в света.

Юн е последният от поредицата южнокорейски президенти, които са били съдени и вкарани в затвора, включително бившият генерал Чун Ду-хван, който беше осъден на смърт през 1996 г. за бруталното потушаване на масовите протести в Куанджу през 1980 г. По-късно присъдата на Чун беше заменена и той беше помилван, след като излежа две години в затвора.