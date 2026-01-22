Бивш южнокорейски премиер получи 23 години затвор

Южнокорейски съд осъди бившия премиер Хан Дък-су на 23 години затвор за съучастие в обявяването на военно положение, което временно преустанови гражданското управление. Обвиняемият „не е спазил задълженията и отговорностите си като министър-председател до самия край. Осъждаме обвиняемия на 23 години затвор“, заяви съдия Ли Джин-гван от Централния окръжен съд в Сеул.

Присъдата е с 8 години по-дълга от искането на прокуратурата, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

76-годишният кариерен технократ беше осъден да се яви в затвора веднага след произнасянето на присъдата. Съдия Ли посочи, че указът за военно положение, обявен от шефа на Хан Юн Сук-йол през декември 2024 г., е имал за цел „да подкопае конституционния ред“ и се равнява на бунт. След шокиращото налагане на военно положение от Юн, въоръжени войски бяха разположени в Националното събрание и Националната избирателна комисия, преди то да бъде вето от опозиционния парламент. Впоследствие Юн беше подведен под импийчмънт и отстранен от Конституционния съд през април, което доведе до провеждането на частични избори два месеца по-късно.

Хан е един от многото бивши длъжностни лица – включително Юн – които са били съдени за ролята си в опита за налагане на военно положение. „Счита се, че подсъдимият е изиграл значителна роля в бунтовническите действия на Юн и другите, като е гарантирал, поне формално, спазването на процедурните изисквания“, заяви съдия Ли. Ли посочи, че макар Хан да е „изразил загриженост пред Юн“ относно тази стъпка, той не е „се противопоставил изрично“ на нея, нито е призовал други членове на кабинета да разубедят Юн.

По време на процеса Хан отрече да е извършил нарушение, като настоя, че никога не е подкрепял или помагал за обявяването на военно положение. След като Юн беше отстранен от поста си през април, Хан пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент и в един момент беше считан за силен консервативен кандидат в предсрочните избори.

През май той подаде оставка от поста, за да се кандидатира за президент, но скоро кампанията му се провали, след като партията на Юн отказа да го номинира за свой кандидат.