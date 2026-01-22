Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш южнокорейски премиер получи 23 години затвор

Днес, 10:03
Хан Дък-су
Хан Дък-су

Южнокорейски съд осъди бившия премиер Хан Дък-су на 23 години затвор за съучастие в обявяването на военно положение, което временно преустанови гражданското управление. Обвиняемият „не е спазил задълженията и отговорностите си като министър-председател до самия край. Осъждаме обвиняемия на 23 години затвор“, заяви съдия Ли Джин-гван от Централния окръжен съд в Сеул.

Присъдата е с 8 години по-дълга от искането на прокуратурата, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

76-годишният кариерен технократ беше осъден да се яви в затвора веднага след произнасянето на присъдата. Съдия Ли посочи, че указът за военно положение, обявен от шефа на Хан Юн Сук-йол през декември 2024 г., е имал за цел „да подкопае конституционния ред“ и се равнява на бунт. След шокиращото налагане на военно положение от Юн, въоръжени войски бяха разположени в Националното събрание и Националната избирателна комисия, преди то да бъде вето от опозиционния парламент. Впоследствие Юн беше подведен под импийчмънт и отстранен от Конституционния съд през април, което доведе до провеждането на частични избори два месеца по-късно.

Хан е един от многото бивши длъжностни лица – включително Юн – които са били съдени за ролята си в опита за налагане на военно положение. „Счита се, че подсъдимият е изиграл значителна роля в бунтовническите действия на Юн и другите, като е гарантирал, поне формално, спазването на процедурните изисквания“, заяви съдия Ли. Ли посочи, че макар Хан да е „изразил загриженост пред Юн“ относно тази стъпка, той не е „се противопоставил изрично“ на нея, нито е призовал други членове на кабинета да разубедят Юн.

По време на процеса Хан отрече да е извършил нарушение, като настоя, че никога не е подкрепял или помагал за обявяването на военно положение. След като Юн беше отстранен от поста си през април, Хан пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент и в един момент беше считан за силен консервативен кандидат в предсрочните избори.

През май той подаде оставка от поста, за да се кандидатира за президент, но скоро кампанията му се провали, след като партията на Юн отказа да го номинира за свой кандидат. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Южна Корея

Още новини по темата

Бившият корейски президент бе осъден на 5 г. затвор
16 Яну. 2026

Южнокорейският президент настоява за здравно осигуряване при косопад
19 Дек. 2025

Армията на Южна Корея стреля по кораб на КНДР
26 Септ. 2025

И Южна Корея забранява телефоните в клас
27 Авг. 2025

Двете Кореи спряха звуковата война
04 Авг. 2025

Южна Корея избра нов президент
04 Юни 2025

Президентът на Южна Корея най-сетне е отстранен от поста
04 Апр. 2025

2600 огнеборци и войници се борят с пожари в Южна Корея

25 Март 2025

ВВС на Южна Корея бомбардираха по погрешка свой град

06 Март 2025

Мост се срути в Южна Корея

25 Февр. 2025

Самолет със 169 пътници се запали в Южна Корея
28 Яну. 2025

Привърженици на президента атакуваха сградата на съда в Сеул
19 Яну. 2025

Арестуваха президента на Южна Корея
15 Яну. 2025

Опитът за арест на отстранения в Южна Корея президент не успя
03 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?