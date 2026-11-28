Уикипедия Регионът, официално известен като Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Долината на реките Апуримак, Ене и Мантаро) VRAEM е известен с производството на кока.

Осем военни загинаха при катастрофа с хеликоптер в отдалечен район в Перу. Смъртоносният инцидент е станал близо до град Санабамба при евакуационна операция на армейски патрул.

Тази част на страната, често наричана „Долина на коката“, е най-големият район за отглеждане на кока в Перу. Там действат мощни престъпни групировки, както и останки от маоистката бунтовническа организация "Сендеро Луминосо" (Сияен път), тероризирала Перу в края на ХХ и началото на XXI век.

Министерството на отбраната съобщи, че само един пилот е оцелял, а причината за катастрофата все още не е установена. Хеликоптерът Ми-17 е загубил връзка в четвъртък вечерта, малко след като трима войници са били качени на борда. Подробности относно това защо е трябвало групата да бъде евакуирана не са разкрити.

Според ООН Перу, заедно с Колумбия, е един от най-големите производители на листа от кока и на кокаин в света.