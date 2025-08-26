Медия без
"Българско школо" е световен шампион в състезание с водородни колички

Днес, 14:22
Отборът на Българско школо спечели световна титла в надпревара с 33 отбора от целия свят в състезание с водородни колички.
Българско школо
Отборът на Българско школо спечели световна титла в надпревара с 33 отбора от целия свят в състезание с водородни колички.

Отборът на „Българско школо“ е световен шампион в състезание с водородни колички, които се сглобяват от самите ученици. Отборът на училището спечели световната тигтла в категория "Сток", но състезанието продължава с други категории, съобщи за БТА директорът на частното средно училище (ЧСУ) „Българско школо“ Даниела Тодорова.

23 държави от целия свят участват в надпреварата, която тази година се провежда от 21 до 27 август в немския град Кемниц. Състезанието се организира в 4 категории - „Спринт“ (възраст 9–13 г.), „Сток“ (възраст 14–19 г.), „Хибрид“ (възраст 14–19 г.) и „Прототип“ (възраст 19+), като последната е за професионални и университетски отбори с модели, задвижвани изцяло от водородни клетки. Надпреварата в категория „Хибрид“ ще се състои утре, като конкурентите там са по-опитни, уточни Тодорова. Сред участниците са и ученици от 18-о СУ „Уилям Гладстон“, които миналата година спечелиха първото място в Лас Вегас, допълни директорът на "Българско школо".

Състезанието се провежда за пета поредна година. Догодина домакин ще бъде Швейцария, а ако два български отбора спечелят там, съществува възможност следващото световно първенство да се организира в България. "Този тип надпревари все още не са достатъчно популярни извън САЩ и Канада. Тя изрази надежда интересът към тях да нарасне и да привлекат повече внимание, тъй като развиват креативността на младите състезатели и уменията им за решаване на проблеми", коментира Тодорова. 

