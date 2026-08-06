На 15 август пускат метрото до "Левски Г"

В момента текат тестовете на новото метро до столичния квартал "Левски Г".

“На 15 август метрото до квартал „Левски Г“ ще бъде пуснато за пътници, а ден по-рано ще се проведе официалната церемония по откриването.” Това съобщи пред Bulgaria ON AIR заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Все още се очаква държавната приемателна комисия да потвърди, че на тази дата ще бъде пуснато 3 километровото разширение на третия лъч на метрото.

Три нови метростанции ще свържат кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ с останалата част на града, като прогнозите са общият брой на пътуващите с подземната железница да надхвърли 500 000 души дневно. Това са: „Стадион Георги Аспарухов“ – със специфичен дизайн, посветен на легендарния футболист на „Левски“; „Бесарабия" (в ранните етапи на проекта наричана "Витиня“) и „Ген. Владимир Вазов“ – ключова станция, при която е изграден и буферен паркинг за 100 автомобила. След пускането на трите нови метростанции от Столична община очакват с 25% по-малко автомобили в района.

Чаушев коментира и осигуряването на допълнителните 265 млн. евро европейско финансиране за мащабното обновяване на градския транспорт в София.

Средствата ще бъдат вложени в закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Планирана е покупката на 16 нови метровлака за първа, втора и четвърта линия, с което повече от половината от подвижния състав на метрото ще бъде обновен. Освен европейските средства, общината влага допълнително 177 млн. евро собствен ресурс.

„Успяхме да защитим европейското финансиране благодарение на съвместните усилия на местната и централната власт. Това е важна инвестиция не само за София, но и за бъдещето на градския транспорт в столицата“, каза Чаушев.

Той поясни, че за да не се забави изпълнението, Столичната община вече е осигурила авансово 42 млн. евро за първите плащания по договорите за новите 145 превозни средства.

По думите му най-важната промяна не е броят на новите превозни средства, а фактът, че те ще позволят разширяване на транспортната мрежа и по-добра връзка между кварталите и метрото.

„За първи път няма просто да заменяме стари превозни средства по съществуващите линии, а ще разширим мрежата на обществения транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-надежден и по-удобен за хората,“ подчерта той.

Нова транспортна схема и по-чести линии

Чаушев посочи, че експертите в направление „Транспорт и градска мобилност“ вече са разработили нова маршрутна схема, която предвижда по-добро обслужване на квартали като „Орландовци“, „Враждебна“, „Надежда“, както и на южните райони около булевардите „Г. М. Димитров“, „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“. Целта е повече жители на София да получат бърза връзка с метростанциите и с централната градска част.

Новите тролейбусни линии ще станат общо 15, като всички новоразкрити маршрути ще се движат на интервали между 10 и 15 минути през целия ден. В участъците, обслужвани от повече от една линия, разписанията ще бъдат синхронизирани, така че времето за чакане да бъде намалено до около 5–6 минути.

„Искаме хората да не чакат по спирките, а да имат предвидим, редовен и удобен транспорт. Именно това ще направи обществения транспорт реална алтернатива на личния автомобил“, каза още заместник-кметът.

Паралелно с доставката на новите превозни средства Столичната община подготвя и необходимата техническа инфраструктура. За новите тролейбуси се предвижда адаптиране на енергийната система, тъй като те ще се движат както по контактната мрежа, така и на батерии. В ход са и процедурите за изграждане на зарядни станции за електробусите.