Напуканите блокове около строежа на метрото се увеличават

Сигналите за напукани сгради край строежа на разширението на метрото в София се увеличават. След евакуацията на жителите на блок 2 в кв. „Хаджи Димитър“ преди два месеца и напуканото 93-то средно училище в кв. "Гео Милев", за същия проблем сигнализираха и живеещите в блок 21, който се намира на метри от училището. Обитателите му се оплакват от големи пукнатини, които се появили, след като строежът на метрото започнал.

„Тази пукнатина преди 3 месеца я нямаше. Там ни се отлепиха плочките. Явно това е някаква епидемия в София и никой не обръща внимание. Пълно безхаберие“, казва Красимир Геров пред bTV. Пред БНТ Николай Нирижкин, който също живее в блока, твърди, че строежът не е укрепен адекватно и пукнатините се разширяват. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти.

От "Метрополитен" също смятат, че причината за пукнатините не е строежът на метрото, тъй като конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. А преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.

Столична община обеща да укрепи блок 2, чиито обитатели бяха експресно евакуирани и в момента са на квартири. Според плановете това трябва да стане в рамките на две години.

Столична община дава целева месечна помощ за наем – ориентировъчно около 1100 лв. за двучленно домакинство (сумата варира спрямо членовете на семейството). Хората казват, че това покрива приблизително половината до две трети от наема и доплащат останалото. Но дори и тези пари не са получени от всички пострадали.

Областна администрация София-град предостави 4 държавни жилища за семейства, които не са успели да наемат нов дом.