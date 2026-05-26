София пуска в движение новите метровлакове на "Шкода"

Днес, 09:06
Така изглеждат метровлаковете на "Шкода".
От днес започва въвеждането в движение на новите метровлакове за столичното метро на "Шкода България". По линиите ще пътуват общо 8 нови влака, като мотрисите ще се движат по линии 1,2 и 4. 

Мотрисите ще бъдат отново представени в метродепо "Обеля" днес, преди да бъдат пуснати в експлоатация. Влаковете бяха за пръв път показани в края на ноември при доставянето им в България. Новите метровлакове са закупени с пари по оперативна програма "Транспорт" в рамките на стария програмен период 2014-2020. Тогава пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове заради риск от загуба на средства. 

Освен 8-те метровлака на "Шкода", 8 влака се доставят и по договор със "Сименс". Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. 

Така изглежда вътрешността на метровлаковете.
