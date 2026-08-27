Задигнаха от испански музей златно съкровище от Бронзовата епоха

Крадци задигнаха от испански музей скъпоценни експонати от Бронзовата епоха при четириминутен обир, съобщи Би Би Си. Престъпниците са откраднали накити и артефакти от една от най-значимите праисторически златни колекции в музея в град Вилена (на испански се роизнася Вийена) в югоизточната провинция Аликанте, автономна област Валенсия. Уникалното съкровище от Вилена се състои от предмети с общо тегло близо десет килограма злато – купи, бутилки, гривни и други бижута, датиращи от Бронзовата епоха.

Полицията все още разследва точно колко предмета са били откраднати при покушението от ранните часове на деня. От музея са потвърдили пред Би Би Си, че златни пръстени, купи и гривни са сред изчезналите артефакти, а операцията в музея на Вилена е била „супер бърза и супер професионална“, посочва говорител на Градския съвет.

Златната колекция, известна като Съкровището от Вилена, възлиза на стойност поне 1,7 милиона евро и бива описвана като най-важното праисторическо съкровище в Европа, допълва „Гардиън“.

Около 5.15 часа местно време са се задействали алармите в местен спортен център, изпращайки полицията първо там, съобщиха испанските медии. Алармата на музея се е задействала около 5.20 часа. На крадците са им били необходими само четири минути, за да преминат през музея и да напуснат сградата, преди да пристигнат служителите на реда. Кметът на Вилена – Фулхенсио Сердан, заяви, че бандитите „са откраднали голяма част от съкровището“, по-специално цялото злато, информира „Ел Паис“.

Колекцията на музея, която датира от около 1000 г. пр.н.е., е съставена предимно от златни предмети, но има и такива от сребро, желязо и кехлибар. Тя се състои от повече от 60 артефакта от Бронзовата епоха, включително 29 гривни, 11 купи, три бутилки и други различни експонати. Градът е опустошен, коментира Сердан. „Взели са по-голямата част от съкровището. Истината е, че нас от Вилена това ни унищожава. Това е част от нашето наследство, от нашето богатство“, казва кметът. Съкровището от Вилена е открито през 1963 г. от археолога Хосе Мария Солер в съд в пресъхнало речно корито в града.

Местните медии съобщават, че сред малкото предмети, които крадците са оставили, са три сребърни съда, гривна и част от декорацията на „жезъла на рибаря“ – праисторически церемониален скиптър.

От май 2024 г. съкровището е изложено в специално обособена зала в новооткрития общински музей. Необичайният материал на някои от предметите отдавна интригува изследователите: тъмен оловен материал, покрит с железен оксид. Неотдавнашно проучване, публикувано в списанието Trabajos de Prehistoria, твърди, че тези предмети вероятно са били изковани от рядко метеоритно желязо.

Говорител на общината заяви, че не е имало „никакъв пропуск“ от страна на музея. Всички системи за сигурност са били активирани. Предполага се, че крадците са пристигнали с няколко превозни средства и са влезли в сградата през прозорец. Мауро Ернандес, професор по археология от Университета в Аликанте и експерт по съкровището, изтъква пред телевизионния оператор Cadena SER, че акцията е била много добре планирана предварително. „Знаели са как да го направят, как да действат и как да избягат“, казва той.

От изминалата година насам бяха извършени цяла поредица от нападения в европейски музеи. През октомври 2025 г. крадци нахлуха в Лувъра в Париж посред бял ден, откраднаха бижута на френските кралски династии, оценени на 102 милиона долара (75 милиона британски лири), преди да избягат със скутери при обир, отнел им около осем минути, напомня АФП. Миналата седмица четири произведения „с изключителна стойност“ на ренесансовия художник Антонело да Месина бяха откраднати от музей в Сицилия, съобщи италианското Министерство на културата. По-рано този месец италианската полиция пък заяви, че е открила картини на Реноар, Сезан и Матис за повече от 10,4 милиона долара (7,6 милиона британски лири), които бяха откраднати от музея на фондация „Маняни-Рока“ близо до Парма.