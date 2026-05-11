Влади Ковачев от Времето на БНТ става герой в канибалска пънк драма

Пиесата „69“ на Игор Бауерзима е вдъхновена от реален случай на канибализъм от черната хроника

11 Май 2026
Актьорите Владимир Ковачев и Валерия Минева в сцена от спектакъла "69".
Димитър Андреев-Лаури
Спектакъл на режисьора Дина Маркова по пиесата на Игор Бауерзима, озаглавена иронично „69“ и вдъхновена от реален случай от криминалната хроника, ще има среща с пулбликата на 28 май от 19.30 ч. на сцена “Дерида”.

Герой в историята, случила се през 2001 г. в германския град Ротенбург, е човекът, известен като „Ротенбургския канибал“. Той публикува в Интернет обява, с която търси някой, желаещ доброволно да бъде убит и изяден – и намира такъв. Престъплението става медийна сензация и шокира с това, че актът е извършен по взаимно съгласие, което поставя въпроси за границите на морала, свободната воля и закона.

Бауерзима използва този случай не като документален материал, а като етичен и психологически трамплин, за да изследва самотата на съвременния човек, дигиталното отчуждение, обсесиите в любовта, властта и желанието за сливане между двама души, доведени до крайност. В неговата пиеса персонажите не са двама мъже, както е в действителния случай, а мъж и жена. За престъпление е обвинена жената – но тя отрича...

Спектакълът „69“ на Дина Маркова представя глада като метафора на съвременната самота. Разпитът за едно престъпление се превръща в морална дилема: докъде се простира правото на човек да разполага със собствения си живот и с този на другия. Преводът на пиесата е на Гергана Димитрова (режисьор, преводач, водеща фигура на независимата сцена), а декорът и костюмите са дебют на професионална сцена за Александра Попова – студентка в класа на известния сценограф Марина Райчинова в Националната художествена академия. В спектакъла участват актьорите Валерия Минева (актриса и режисьор, съосновател на сдружение „Транзит“) и Владимир Ковачев (познат на зрителите като остроумния водещ на прогнозата за времето на БНТ, възпитаник на проф. Снежина Танковска в НАТФИЗ). Видео средата е създадена от Jeason Brad Lewis, който заедно с режисьора Дина Маркова оформя и музикалната среда на постановката.

Криминалната пънк драма „69“ от Игор Бауерзима среща две противоположности – Мъжа и Жената, които споделят не само своето чувство за самота и глада си за близост, но и потиснатите инстинкти, които цивилизацията принуждава човека да укротява. Единият – обвит в закон, ред и дълг; другият – анархист по душа, който създава собствени правила и търси границата между свободата и престъплението. Те спорят за смисъла на живота и смъртта, вината законов или морален императив е, къде свършва свободата и от къде започва престъплението, къде свършва любовта и от къде започва самоунищожението... Вплетени в тази почти ритуална игра-лов, лицата и самоличностите им се сменят, свалят маските на общественото приличие, а жертвата и палачът хищник се сливат в еднакво безсмислие до пълното (само)унищожение.

„69“ е анатомия на дигиталната самота и на начина, по който хората търсят крайни преживявания, за да почувстват нещо истинско в свят на симулации. Под повърхността на социалните норми, под маските на морала, закона и религията клокочи неизживяната природа – животинската, инстинктивната същност, търсеща проявление. Подмяната на тази същност по необходимост е актуален процес в днешния реален/виртуален свят, който, доведен до крайност, може да отключи радикални явления като канибализъм, но и всякакво насилие и като цяло – престъпност, обясняват от творческия екип.„69“ е пиеса за властта в любовта и за моралните граници на съгласието, разрез на съвременния човек – гладен за допир, чийто протест към света може да превърне смъртта в осъзнат избор.

Дина Маркова завършва режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2016 г. в класа на проф. Снежина Танковска. Съосновател е на независимата театрална формация ЗОНГ. Сред нейните режисьорски работи са „Животът е сън“, „Отело – гибелта на идеалиста, „Мисия Филоктет. Последният оцелял“. През 2019 г. получава награда „Икар“ за дебют за режисурата на „Животът е сън“, а актьорът Боян Арсов – „Икар“ за водеща мъжка роля за образа на принц Сехизмундо. Спектакълът е отличен и на редица фестивали в страната и чужбина.

Спектакълът „69“ е реализиран от сдружение „Транзит“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Сдружение „Транзит“ е културна организация, създадена през 2022 г., която работи с млади артисти от независимата сцена. Дейността ѝ обхваща театрални проекти, литературни събития и интердисциплинарни формати. Сред реализираните проекти са спектакълът „Астория“ от Юра Зойфер с режисьор Валерия Минева, представян на различни сцени и фестивали в страната, както и „Три за щастие“ – авторски проект на режисьорката Ана Батева. Организацията развива и инициативи за детска аудитория, съчетаващи литература и куклен театър.

Авторът на „69“ Игор Бауерзима е роден през 1964 г. в Прага. Семейството му емигрира в Швейцария през 1968 г. след потушаването на Пражката пролет от армиите на Варшавския договор. Днес той е изтъкнат швейцарски писател, режисьор, архитект и сценограф. От 1990-а нататък се превръща в двигател на новия немскоезиен театър, като основава пиесите си на философски концепции. Бауерзима обръща особено внимание на въпроси, свързани с проблемите на морала, човешката идентичност, индивида и неговата връзка със социуема. В работата си често засяга чувствителни за обществото теми. Българската публика познава и пиесата му „Норвегия днес“ (2000), поставена в Народния театър от Николай Ламбрев-Михайловски с участието на актьорите Стела Ганчева и Калин Яворов.

