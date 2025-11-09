Испания е във вихъра на танца с Derida Dance Fest в София

Едно от най-значимите събития за съвременния танц в България – международният фестивал Derida Dance Fest 2025, ще се проведе от 17 ноември до 1 декември на сцена „Дерида“ в столицата (ул. „Цар Самуил“ 32). Тазгодишното издание ще представи богата международна програма с девет спектакъла, обединяваща водещи имена и нови гласове от съвременната танцова сцена в Европа и на Балканите.

Програмата започва на 17 ноември с продукцията „Селективно развъждане“ на компания „Ивона“ (Италия). На 22 ноември ще бъде представен спектакълът „Брандиране на невидимото/Паноптикон“ на Василики Папапостолу и Кали Тарасиду (Гърция). „Шедьовър за шестима танцьори“ на компания „Ен Кнап“ (Словения) ще се играе на 24 ноември. На 26 ноември Християна Косиари (Гърция) ще покаже своя Runway. 28 ноември е денят за „Черно“ на Oulouy (Испания), 29 ноември – за „Текущи сметки“ & Quo Fugio на Джесика Кастейон и Борис Орихела (Испания), а 30 ноември – за Rito на OtraDanza (Испания). На 1 декември от 10.00 часа идва ред на работното ателие с Асун Ноалес (Испания).

Както личи от афиша, тазгодишното издание на Derida Dance Fest поставя специален фокус върху испанската танцова сцена, представяйки четири испански заглавия. Сред тях е спектакълът „Черно“ на Oulouy, отличен сред най-добрите 20 представления сред повече от 700 кандидатури на платформата Aerowaves. Фестивалът ще завърши с Rito – впечатляваща инвенция на хореографката Асун Ноалес, създател на OtraDanza и президент на AVED – Валенсианската асоциация на хореографите и танцовите компании. Освен с представлението си, Асун Ноалес ще се включи и с работно ателие за български танцови професионалисти. Входът за ателието е свободен, а участниците ще имат възможност да се запознаят с методологията и творческия процес на една от водещите фигури в съвременния испански танц.

Сред международните акценти е „Селективно развъждане“ – новото представление на Пабло Джиролами, един от най-награждаваните млади хореографи в Европа, познат у нас с „Трипофобия“, отличена с първа награда на международния конкурс Linkage и с арт резиденция в Derida Dance Center през 2023 г. Словенската компания „Ен Кнап“, ръководена от един от пионерите в съвременния танц на Балканите – хореографа Изток Ковач, ще представи „Шедьовър за шестима танцьори“ – спектакъл, който е преминал пътя от камерна версия за двама изпълнители до пълноценна продукция за шестима танцьори. Произведението е включено в Топ 10 на най-добрите балкански спектакли на платформата Moving Balkans за 2026 г. От същата селекция идва и Runway на Християна Косиари – едно от най-силните балкански представления на сезона.

Derida Dance Fest се организира от фондация „Арт Линк“, представляваща Derida Dance Center, който е първият център за съвременен танц и пърформанс в България. Фестивалът показва както избрани продукции на платформата Aerowaves, така и селекция на екипа на Derida Dance Center, целяща да демонстрира разнообразието и дълбочината на съвременния танцов език. Форумът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична община, Европейската комисия чрез Aerowaves – dance across Europe и Moving Balkans, както и на Институт Сервантес, Onassis Stegi Touring Program и Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Derida Dance Fest 2025 е носител на престижния EFFE Label 2024–2025 за високи постижения в европейската фестивална култура.