Продажбата на картина от Винсент ван Гог на стойност 180 милиона щатски долара от аукционна къща "Сотбис" ще се състои по план, въпреки претенциите на наследниците на бившия ѝ еврейски собственик, предаде АФП. Продажбата е предмет на спор поради нейната съдба по време на нацистите. Картината "Цъфнали кестени" (Chataigniers en fleurs), нарисувана през 1890 г. в Овер-сюр-Оаз, Франция, се очаква да достигне цена от $ 180 млн. Това би поставило нов рекорд за творба на нидерландския постимпресионист и би я превърнало в най-скъпото произведение, продадено през този сезон. Досегашната най-висока цена, платена за творба на Ван Гог, е 117 млн. долара. Но вече не е необходимо една картина на Ван Гог да бъде сред най-прочутите му произведения, за да бъде продадена за астрономическа сума, отбелязва "Гардиън". Художникът е толкова всеобщо боготворен, че дори чорапите му биха се продали за милиони.

Наследниците на влиятелния германски издател Самуел Фишер, който придобива картината в Париж през 1909 г., оспорват продажбата ѝ от 1936 г. Те твърдят, че семейството му се е разделило с нея заради финансовите загуби, претърпени заради нацисткия режим, съобщава "Ню Йорк таймс". Техният адвокат Гунар Шнабел настоява "Сотбис" да докаже, че картината е била продадена по пазарна стойност и че семейството би я продало независимо от политическия контекст.

В свое изявление аукционната къща посочи, че е "извършила мащабно проучване на историята на собствеността на "Цъфнали кестени". Картината е била предоставена на галерист в Амстердам между 1932 и 1933 г. и продадена за 68 000 швейцарски франка през юни 1936 г. Досегашните проучвания "не доказват, че картината е била продадена под принуда" или под реалната ѝ пазарна стойност, допълват от "Сотбис". Аукционната къща заяви, че продължава диалога с наследниците на Фишер и остава "ангажирана с намирането на взаимно приемливо решение".

ШЕДЬОВРИ С ТЪМНО МИНАЛО

"Цъфтящи кестени" е само един от 12-те шедьовъра, които ще бъдат предложени на търга утре, пише "Гардиън". Освен величественото кестеново дърво на Ван Гог, на купувачите ще бъдат предложени сияйния изглед към градините "Тюйлери" на Моне и "Арлекин" на Пол Сезан – портрет на неговия син, облечен в костюм с червени и черни ромбове, чиято ъгловатост се доближава до абстракцията и несъмнено е вдъхновила арлекините на Пикасо.

"Сотбис" е озаглавила търга си Legendary, тъй като колекцията "Блакие-Ариета", от която произхождат тези платна, е смятана за изключително изискана и престижна. Картините, придобити от заможна аржентинска двойка предимно през 70-те години на миналия век, са нещо, което човек би очаквал да види в музей, а не в апартамент в Буенос Айрес.

Но мрачното минало на картините далеч не се простира само до периода на нацизма.

Колекцията "Блакие-Ариета" е финансирана с богатство, натрупано от захарната индустрия. Карлос Педро Блакие, ръководител на захарната компания Ledesma, е бил заподозрян в участие в "изчезването" на стотици хора в Аржентина в една юлска нощ през 1976 г., известна като "Нощта на затъмнението". Електроснабдяването в района е прекъснато, което е позволило арестите да бъдат извършени под прикритието на тъмнината. Свидетели разказват за хора, отвеждани с микробуси на Ledesma. Оцелели свидетелстват, че са били държани в плен и измъчвани в помещения на компанията.

Това е едно от многобройните зверства, извършени в Аржентина между 1976 и 1983 г. по време на военната диктатура. Според Европейския център за конституционни и човешки права повечето от приблизително 400-те души, задържани през "Нощта на затъмнението", са били синдикалисти, работещи в захарната компания Ledesma на Блакие. До 55 души все още са в неизвестност и се предполага, че са били убити.

Блакие е на 85 години, когато през 2012 г., дълго след падането на диктатурата, срещу него най-сетне са повдигнати обвинения. Той е обвинен, че е бил "основен участник в 29 случая на незаконно задържане". Делото обаче така и не стига до съдебен процес, тъй като обжалвания забавят производството до смъртта му през 2023 г.

"Разбира се, запознати сме с публикациите, свързани с Карлос Педро Блакие", казва говорител на "Сотбис" пред "Гардиън". "Той никога не е бил осъждан за престъпление. Всъщност през цялото време е поддържал, че е невинен, като е твърдял, че не е знаел, че ресурсите на компанията му са били използвани за улесняване на незаконни действия. По въпроси като този се доверяваме на съдилищата и на съдебния процес. Не смятаме, че те намаляват качеството или значимостта на самите произведения на изкуството."