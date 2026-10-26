Спектакли от 4 държави идват на Балканския театрален фест в Благоевград

Спектакли от четири държави – Северна Македония, Румъния, Словения и Сърбия, са включени в международната програма на петото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград, който ще се състои от 1 до 7 ноември, съобщават организаторите на форума от Драматичен театър „Никола Вапцаров“.

Програмата ще бъде открита на 2 ноември със спектакъла „Ние двамата и Алоиз“ на Народния театър „Йордан Хаджи Константинов – Джинот“ от Велес, Северна Македония. Постановката на режисьора Деан Дамяновски разглежда темата за загубата на паметта чрез историята на актриса с болестта на Алцхаймер и нейния син.

На 5 ноември фестивалната публика ще гледа румънския спектакъл „Второстепенни богини“ по идея на режисьора Андрей Маджери и по текст на Александра Фелсеги. Продукцията обединява Teatrelli от Букурещ, театър „Кралица Мария“ от Орадя, Националния театър „Лучиян Блага“ в Клуж-Напока и театър „Михай Еминеску“ в Ботошани. Постановката разглежда въпросите за мястото на артиста и правото му да продължи да създава въпреки обществените и професионалните ограничения. Андрей Маджери е сред силните имена на младото поколение в румънския театър, режисьор и драматург с множество национални отличия. Той вече е познат на публиката в Благоевград от миналогодишното си гостуване с „Кой уби баща ми?“ по Едуар Луи, което предизвика силен интерес, отбелязват от културния институт.

На 6 ноември ще бъде представен словенският спектакъл „Борба за оцеляване“ на добре познатия у нас режисьор Йерней Лоренци, създаден по произведение на писателя Ловро Кухар, известен с псевдонима Прежихов Воранц. Постановката разказва за семейство, оето се сблъсква с бедност и социална несправедливост, и е отличена с редица театрални награди, сред които от фестивали в Сърбия и словенския град Марибор.

Международната програма завършва на 7 ноември със спектакъла „Божества“ на Народния театър в Пирот, Сърбия, по текст и режисура на Миа Кнежевич. В него образи от славянската митология, сред които Сварог, Велес, Перун, Мокоша и Морена, са представени в контекста на съвременни проблеми като разрушаването на околната среда, злоупотребата с власт и технологичното развитие.

Българската режисьорска сцена във фестивала е представена от Маргарита Младенова и Стайко Мурджев – две ярки имена с разпознаваем театрален почерк. Младенова гостува с „Лицето на ближния“ по Ф. М. Достоевски, а Мурджев – с „Картини от една екзекуция“ от Хауърд Баркър на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, с Радина Кърджилова в централната роля – спектакъл за сблъсъка между твореца и властта и цената на художествената свобода.

Фестивалът ще бъде открит и закрит с два огнени спектакъла под небето на режисьора Пламен Иванов и театър Fireter. На 1 ноември от 19.00 ч. пред театъра публиката ще види „Карнавал на огъня“ – първото огнено шоу на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград, създадено в партньорство с театър Fireter. На 7 ноември от 21.30 ч. фестивалът ще завърши отново с огън – със спектакъла „Драгониус“ на Fireter.

Всички спектакли от основната програма на фестивала ще бъдат последвани от дискусии с творческите екипи. Представленията ще се играят на голямата сцена на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Част от паралелната програма на тазгодишното издание на Балканския театрален фестивал включва изложбата „Театрални фотографии“ с кадри от знакови спектакли на Благоевградския театър, както и инициативата „Режисьорска борса“, която ще даде възможност на млади режисьори да представят своите идеи и да стигнат до реализацията им на професионална сцена.