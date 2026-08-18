Силвия Станоева ще играе главна роля в "Бурята" в Рим

Актрисата Силвия Станоева, позната от филми и сериали като „Шшшт…попей ми“, „Откраднат живот“, „Клетката“, моноспектаклите „33“, „Дневник от войната“ и др., която от четири години живее и работи в Рим, е поканена да участва в спектакъл на престижна театрална сцена в италианската столица. От 15 до 20 септември в Teatro Tordinona в Рим ще се играе спектакълът Magia per La Tempesta: Lo spettacolo del Naufragio e della Rinascita („Магия за Бурята: Спектакълът на Крушението и Възраждането“), вдъхновен от „Бурята“ на Уилям Шекспир. В него българката ще изпълни главната женска роля – на Миранда, съобщава самата актриса. Режисьор на спектакъла е Вивиана ди Берт.

„Особено съм щастлива да споделя тази новина с вас, защото освен „Дневник от войната “ и „Гласът на куража“, които са два проекта, инициирани от мен и случили се в Рим, това е първият професионален театрален проект в Италия, в който бях поканена да участвам от италианска режисьорка и в който работя с невероятен екип от актьори“, споделя Силвия. Нейни партньори на сцената ще бъдат Анита Питито, Антъни Роза, Рита Джанини, Стефано Помпили Росини, Шарон Нанини, Тереза Ванеса Топацио, Волфганго Тедески и самата Вивиана ди Берт.

Станоева отбелязва, че приема предложението да се включи в екипа на спектакъла като своя малка лична победа и като важна крачка напред както по отношение на живота ѝ, така и що се отнася до артистичната ѝ работа на италианска земя.

„Това е дълбока и въздействаща творба, която преплита магия, духовност и хуманност и разглежда теми, които и днес са изключително актуални. Надявам се, че тези от вас, които са или ще бъдат в Рим, ще успеят да дойдат на театър“, кани Силвия Станоева, уточнявайки, че представленията започват в 21.00 ч. от понеделник до събота, а в неделя началният час е 18.00 ч.

Силвия Станоева е родена във Варна. Завършила е НАТФИЗ в клас на доц. Веселин Ранков, има и магистратура по специалност „Поп и джаз пеене“ от Националната музикална академия. Звездата ѝ изгрява с актьорското тв риалити „Стар Машин“, в което неин ментор е актрисата и режисьор Касиел Ноа Ашер. След него Силвия участва в постановката на Касиел „Клер & Мадам & Соланж“ по „Слугините“ от Жан Жьоне и ролята там носи на нея и партньора ѝ на сцената Иво Желев споделена награда „Икар 2013“ за дебют. Същата година двамата са номинирани и за приза „Полет в изкуството“ на фондация „Стоян Камбарев“. В сериала „Откраднат живот“ актрисата се превъплъщава в Ирина – момичето, което продава бебето си на героинята на Йоана Буковска за осиновяване в заможно семейство, а после се разкайва. Част е от различни проекти на независимата сцена – „Любовният живот на съвременните роботи” (реж. Веселин Димов), „Високо там горе” (реж. Крум Янков), „Това е всичко” (реж. Галина Борисова) и др.

Силвия Станоева е участвала в обучения на световноизвестната преподавателка по актьорско майсторство Ивана Чабек в Рим и Лос Анджелис, а и сега продължава да се усъвършенства с участия в различни уъркшопи в Европа. Тя е героиня и в късометражната документална продукция на режисьорката Ваня Бойчева „Силвия иска да играе“, разкриваща професионалните ѝ мечти и пътя ѝ към пробива в среда на безпощадна конкуренция за един български артист в чужбина.