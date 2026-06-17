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Шон Пен ще снима филм за щурма на Капитолия

Възможно е Брадли Купър да поеме главната роля на полицай на първа линия

Днес, 12:49
Шон Пен
снимка: ЕПА
Шон Пен

Холивудският актьор и носител на три награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за полицай, попаднал в епицентъра на щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., предадоха американски медии. 

Пен е и сценарист на все още неозаглавения филм. Според специализираното издание Deadline ролята на полицая може да бъде изиграна от Брадли Купър. Снимките за филма са планирани за средата на следващата година, посочва още изданието. Потърсени от АФП, представители на Шон Пен не са отговорили веднага на молбата за коментар.
       
На 6 януари 2021 г. стотици привърженици на Доналд Тръмп щурмуваха Капитолия -  светилището на американската демокрация, в опит да попречат на потвърждаването на победата на Джо Байдън в изборите за президент. Тръмп, който така и не призна изборната си загуба, отрича всякаква отговорност за нападението и нарече участниците "патриоти". След завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. той помилва около 1250 души, осъдени за атаката над Капитолия, смекчи присъдите на още 14 и разпореди прекратяването на делата срещу стотици обвиняеми, които все още очакваха присъди.

Известен с лявата си политическа и социална ангажираност, Шон Пен присъства на публичните изслушвания на парламентарната комисия, натоварена с разследването на инцидента. По това време актьорът беше заснет заедно с полицаи, преживели нападението, сред които и Майкъл Фаноне. Служителят на реда, който свидетелства пред комисията, написа книга, разказваща за претърпяната травма по време  на щурма. Не се споменава обаче дали Фаноне е вдъхновил историята във филма, или става дума за друг полицай. 

Правата върху филмовата продукция са придобити от "Уорнър Брос". Същото студио продуцира филма "Битка след битка", който триумфира на наградите "Оскар" през март и донесе на Шон Пен трето отличие от американската киноакадемия. Актьорът обаче предпочете да пропусне церемонията и вместо това да посети Украйна, където  получи символичен "Оскар" от метални отломки. Холивудската звезда поддържа близки отношения с украинския президент Володимир Зеленски, на когото при предишно посещение подари едната от спечелените по-рано от него статуетки "Оскар" (за "Реката на тайните" и "Милк"). "Когато спечелите войната, върнете я в Малибу. Ще се чувствам много по-добре, знаейки, че част от мен е тук", заяви тогава актьорът. Преди две години Шон Пен засне и документален филм за "Украйна - "Суперсила". 65-годишният прочут актьор се изявява и като режисьор, макар и не толкова успешно, с филми като "В дивото" и "Денят на флага".

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