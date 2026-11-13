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Продадоха меча на Дарт Вейдър за $ 5 млн.

Сумата е нов световен рекорд за оригинален филмов реквизит от сагата "Междузвездни войни"

Днес, 19:04
Продаденият меч е ползван във филмите от поредицата "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите".
Lucasfilm
Продаденият меч е ползван във филмите от поредицата "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите".

Светлинен меч, използван от Дарт Вейдър във филмите от поредицата „Междузвездни войни“ – „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“, беше продаден на търг за близо 5 милиона щатски долара, предаде БТА, позовавайки се на информация от Асошиейтед прес.

Оръжието, с което героят Дарт Вейдър се бие в кулминационния дуел в Облачния град – сцената, в която казва на Люк Скайуокър „Аз съм баща ти“, беше купено за 4,875 милиона долара на специалния търг Ultimate Star Wars Auction, организиран от аукционна къща „Херитидж окшънс“ (Heritage Auctions). По данни на организаторите това е световен рекорд на търг за колекционерски предмет от вселената на „Междузвездни войни“.

Продажбата постави и нов рекорд за оригинален филмов реквизит от сагата, използван по време на снимки, надминавайки предишното им постижение от юли. Тогава светлинният меч на Скайуокър и специалният механизъм за ефекта с отсечената му ръка от „Империята отвръща на удара“ бяха изтъргувани за 3,75 милиона долара.

Търгът на „Херитидж окшънс“ включваше и предмети от Епизоди от I до IX на „Междузвездни войни“, както и от други филми и сериали от поредицата. Освен меча на Дарт Вейдър, за публично наддаване бяха събрани още 27 светлинни меча от сагата, съобщават от аукционната къща.

 

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