Поп дивата Адел дебютира като актриса в нов филм на дизайнера Том Форд

Световноизвестният моден стилист Том Форд, който в последните години се изявява като кинорежисьор, е поканил поп дивата Адел за участие в новия му филм – екранна адаптация по романа , “) от създателката на хорър и фентъзи трилъри Ан Райс, съобщи Асошиейтед прес. Форд е и сценарист, и продуцент на филма, който ще отбележи актьорския дебют на музикалната суперзвезда.

Освен Адел продукцията ще включва и още прочути имена – Никълъс Холт (познат от поредица филми за Х-Мен, „Супермен“, „Фаворитката“ на Йоргос Лантимос, сериала „Велика“ и др.), Арън Тейлър-Джонсън („Илюзионистът“, „Младият Джон Ленън“, „Хищници в мрака“), Колин Фърт, Пол Бетани, Оуен Купър („Юношество“), Танди Нютън („Интервю с вампир“, „Хрониките на Ридик“, сериала „Западен свят“) и др.

Романът на Ан Райс, публикуван за първи път през 1982 г., е ситуиран в света на италианската опера през XVIII век и проследява съдбите на двама прочути „кастрати“ – мъже певци, кастрирани в детството, за да запазят високите си чисти гласове. Те се превръщат в успешни оперни певци във Венеция и животите им драматично се преплитат. Двамата герои Гуидо и Тонио са с напълно различен произход – селянин и венециански благородник.

Cry to Heaven ще бъде третият игрален филм на Том Форд след романтичната драма A Single Man („Самотен мъж“, 2009) и психологическия трилър Nocturnal Animals („Хищници в мрака“, 2016), донесъл му 2 номинации за награди БАФТА. Лентата е в процес на предпродукция и се очаква да излезе на екран в края на есента на 2026 г. Както и при предишните си филми, Форд финансира проекта сам. „Ще правя филми, само ако контролирам основните права“, заявява той в свое интервю отпреди няколко години.

Според медиите, снимките ще започнат в началото на 2026 г. в Рим и други италиански градове. Засега не се уточнява каква ще бъде ролята на Адел, както и тези на останалите актьори. Според известното за историята от сценария, Тонио, наследник на венецианско благородническо семейство, е предопределен за привилегирован живот, но на 15 години става жертва на заговор, отвлечен и кастриран. Оттогава той живее за своята страст – музиката, и за отмъщението. Гуидо, син на беден сеянин, пък е продаден на 6-годишна възраст, за да бъде кастриран и обучен като певец. Мечтата му се разбива, когато губи гласа си, и оттогава единствената му цел е да открие талантлив певец, който да компенсира провала му. В лицето на Тонио той намира това, което търси. Заедно двамата достигат върха на славата – докато се борят да им бъде позволено да обичат и да живеят свободно в един враждебен свят. Подобни мотиви съдържаше и пищната суперпродукция „Фаринели кастратът“ на белгийския режисьор Жерар Корбио от 1994 г.

Адел – една от най-популярните британски певици, издаде последния си албум преди 4 години и остана извън светлината на прожекторите, след като приключи поредицата концерти от резиденцията си в Лас Вегас преди година. Тя сподели тогава, че планира да си вземе „дълга почивка“ след турнето, за да се посвети на „други творчески неща за известно време“. Дизайнерът Том Форд пък през 2022 г. продаде своята модна къща Tom Ford на Estée Lauder за 2,8 милиарда долара и обяви, че „се сбогува с модата“ и ще посвети следващите 20 години от живота си на киното, припомня БГНЕС.

Ан Райс (1941–2021) е американска писателка, в чиито фентъзи и хорър романи често присъстват вампири, мумии и вещици. Нейните творби имат значително влияние върху готик субкултурата. Сред преведените на български книги на Райс са „Интервю с вампир“ (ИК „ИнфоДар“, 2010), „Вампирът Лестат“ (ИК „Изток-Запад“, 2012) и „Царицата на прокълнатите“ (ИК „Изток-Запад“, 2014), посочва БТА.