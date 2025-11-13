Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Поп дивата Адел дебютира като актриса в нов филм на дизайнера Том Форд

Сюжетът на продукцията е ситуиран в света на фамозните кастрати в италианската опера от XVIII век

13 Ноем. 2025
Адел гледа полуфиналната среща между Нидерландия и Англия от Европейското първенство по футбол в Дортмунд през 2024-та.
ЕРА/БГНЕС
Адел гледа полуфиналната среща между Нидерландия и Англия от Европейското първенство по футбол в Дортмунд през 2024-та.

Световноизвестният моден стилист Том Форд, който в последните години се изявява като кинорежисьор, е поканил поп дивата Адел за участие в новия му филм – екранна адаптация по романа , “) от създателката на хорър и фентъзи трилъри Ан Райс, съобщи Асошиейтед прес. Форд е и сценарист, и продуцент на филма, който ще отбележи актьорския дебют на музикалната суперзвезда.

Освен Адел продукцията ще включва и още прочути имена – Никълъс Холт (познат от поредица филми за Х-Мен, „Супермен“, „Фаворитката“ на Йоргос Лантимос, сериала „Велика“ и др.), Арън Тейлър-Джонсън („Илюзионистът“, „Младият Джон Ленън“, „Хищници в мрака“), Колин Фърт, Пол Бетани, Оуен Купър („Юношество“), Танди Нютън („Интервю с вампир“, „Хрониките на Ридик“, сериала „Западен свят“) и др.

Романът на Ан Райс, публикуван за първи път през 1982 г., е ситуиран в света на италианската опера през XVIII век и проследява съдбите на двама прочути „кастрати“ – мъже певци, кастрирани в детството, за да запазят високите си чисти гласове. Те се превръщат в успешни оперни певци във Венеция и животите им драматично се преплитат. Двамата герои Гуидо и Тонио са с напълно различен произход – селянин и венециански благородник.

Cry to Heaven ще бъде третият игрален филм на Том Форд след романтичната драма A Single Man („Самотен мъж“, 2009) и психологическия трилър Nocturnal Animals („Хищници в мрака“, 2016), донесъл му 2 номинации за награди БАФТА. Лентата е в процес на предпродукция и се очаква да излезе на екран в края на есента на 2026 г. Както и при предишните си филми, Форд финансира проекта сам. „Ще правя филми, само ако контролирам основните права“, заявява той в свое интервю отпреди няколко години.

Според медиите, снимките ще започнат в началото на 2026 г. в Рим и други италиански градове. Засега не се уточнява каква ще бъде ролята на Адел, както и тези на останалите актьори. Според известното за историята от сценария, Тонио, наследник на венецианско благородническо семейство, е предопределен за привилегирован живот, но на 15 години става жертва на заговор, отвлечен и кастриран. Оттогава той живее за своята страст – музиката, и за отмъщението. Гуидо, син на беден сеянин, пък е продаден на 6-годишна възраст, за да бъде кастриран и обучен като певец. Мечтата му се разбива, когато губи гласа си, и оттогава единствената му цел е да открие талантлив певец, който да компенсира провала му. В лицето на Тонио той намира това, което търси. Заедно двамата достигат върха на славата – докато се борят да им бъде позволено да обичат и да живеят свободно в един враждебен свят. Подобни мотиви съдържаше и пищната суперпродукция „Фаринели кастратът“ на белгийския режисьор Жерар Корбио от 1994 г.

Адел – една от най-популярните британски певици, издаде последния си албум преди 4 години и остана извън светлината на прожекторите, след като приключи поредицата концерти от резиденцията си в Лас Вегас преди година. Тя сподели тогава, че планира да си вземе „дълга почивка“ след турнето, за да се посвети на „други творчески неща за известно време“. Дизайнерът Том Форд пък през 2022 г. продаде своята модна къща Tom Ford на Estée Lauder за 2,8 милиарда долара и обяви, че „се сбогува с модата“ и ще посвети следващите 20 години от живота си на киното, припомня БГНЕС.

Ан Райс (1941–2021) е американска писателка, в чиито фентъзи и хорър романи често присъстват вампири, мумии и вещици. Нейните творби имат значително влияние върху готик субкултурата. Сред преведените на български книги на Райс са „Интервю с вампир“ (ИК „ИнфоДар“, 2010), „Вампирът Лестат“ (ИК „Изток-Запад“, 2012) и „Царицата на прокълнатите“ (ИК „Изток-Запад“, 2014), посочва БТА.

През 2022-ра дизайнерът Том Форд продаде модната си къща и заяви, че в следващите 20 години иска да се занимава с кино.
ЕРА/БГНЕС През 2022-ра дизайнерът Том Форд продаде модната си къща и заяви, че в следващите 20 години иска да се занимава с кино.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Адел, Том Форд, нов филм, италианска опера, Cry to Heaven, Вик към небето, Ан Райс, Никълъс Холт

Още новини по темата

Бразилски съдия нареди песен на Адел да бъде спряна в целия свят
17 Дек. 2024

Форд зарадва Лестър с първата си ранкинг титла
08 Дек. 2024

Адел слиза от сцената след стотното шоу в Лас Вегас
25 Ноем. 2024

740 хиляди ще гледат Адел в Мюнхен
17 Юли 2024

Уелсец изравни 25-годишно постижение в Шефилд
28 Апр. 2024

Певицата Рей е големият победител на наградите БРИТ
03 Март 2024

Калеб Ландри Джоунс става Дракула при Люк Бесон
18 Февр. 2024

След 8 години Адел се завръща с 4 концерта в Европа
31 Яну. 2024

Китаец спечели първата си ранкинг титла в снукъра
13 Ноем. 2023

Андрей Звягинцев ще снима в Европа филм за руски олигарх
01 Окт. 2023

„Диада“ на Яна Титова поема към Международния кинофестивал във Варшава
14 Септ. 2023

Отхвърленият фотограф на Народния театър засне филм съзерцание
02 Септ. 2023

Йоана Буковска-Давидова вдъхнови сценарий за нов филм
02 Авг. 2023

Деветминутни овации за новия филм на Мартин Скорсезе в Кан
22 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън