Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“

Звездата на италианското кино и театър издъхна внезапно в дома си в Монте Карло на 76

Днес, 01:18
Ремо Джироне
Официална страница на актьора във Фейсбук
Ремо Джироне

На 76-годишна възраст си отиде известният италиански актьор Ремо Джироне, звезда от киното, театъра и телевизията, който доби международна известност най-вече с ролята на мафиотския бос Тано Кариди от трети до седми сезон на култовия сериал „Октопод“ (La Piovra). Актьорът е починал внезапно в дома си в Монте Карло, където живееше със съпругата си, съобщи Sky TG24.

Роден на 1 декември 1948 г. в Асмара, Еритрея, където родителите му емигрират от Италия, на 13 години той се мести в Рим. След като завършва гимназия се записва да следва във Факултета по икономика и търговия в университета, но страстта му по актьорството, която храни още от дете, го подтиква да се откаже от бизнес кариера и да се насочи към Академията по драматично изкуство „Силвио д`Амико“.

Резервиран и изживяващ професионалния си успех с дискретност, Джироне споделя живота си, а често и сцената със своята съпруга, актрисата Витория Дзини, с която са женени от 1982 г.

Ремо Джироне дебютира в киното през 1972 г. в тв филма на Миклош Янчо „Рим отново иска Цезар“, следват „Антихристът“ на Алберто де Мартино, а първите му главни роли са в „Чайката“ на Марко Белокио (1977) и „Корлеоне“ на Паскуале Скуитиери (1978). Мистериозният и харизматичен Гаетано „Тано“ Кариди обаче е персонажът, който остава в историята на телевизионното кино и го превръща в емблема за поколения зрители. Участва и в американските сериали Killing Eve (2018) e Everybody Loves Diamonds (2023).

В едно свое неотдавнашно интервю за Corriere della Sera Джироне споделя, че точно по време на снимките за "Октопод" се е борил с рак на пикочния мехур, което едва не му коствало мечтаната роля. Завръщайки се в киното след големия успех на сериала, актьорът се снима в продукции като „Пътешествието на капитан Фракаса“ на Еторе Скола (1990), „Ангелът с пистолета“ на Дамиано Дамиани (1992), „Небеса“ на Том Тиквер, „Черно слънце“ на Кшищоф Зануси (2007), „Законът на нощта“ на Бен Афлек (2016) и много още. През 2019 г. се превъплъщава в образа на Енцо Ферари във филма „Льо Ман 66 – голямото предизвикателство“ (известен и под заглавията Ford v Ferrari или „Пълно ускорение“), режисиран от Джеймс Манголд, където си партнира с Мат Деймън и Крисчън Бейл. Едно от последните му екранни участия е ролята в The Equalizer 3 редом с Дензъл Уошингтън.

Със своята дълга и многостранна кариера, Ремо Джироне беше актьор, който остави дълбока следа както на малкия, така и на големия екран. Смъртта му представлява тежка загуба за италианската култура, отбелязват медиите на Ботуша.

Банкерът на мафията Тано Кариди е образ, който приживе обезсмърти актьора.
Банкерът на мафията Тано Кариди е образ, който приживе обезсмърти актьора.
