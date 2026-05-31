Паркът на НДК се превръща в гигантска книжарница

Пролетният панаир на книгата и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи посрещат любителите на книжнината от днес.

От 11 часа в специално изградената фестивална шатра в парка пред Националния дворец на културата ще се състои официалното откриване. В церемонията ще вземат участие представители на национални и местни институции, издателския сектор и културната общност.

От 1 до 7 юни над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия, специални издания и любими книги, а посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със свои любими автори, преводачи и илюстратори. Панаирът обещава седмица, изпълнена с литературни премиери, дискусии, творчески работилници и вдъхновяващи разговори. Сред имената на участниците са Рене Карабаш, Георги Господинов, Мария Пеева, Петя Кокудева, Цветелина Цветкова, Петя Александрова, Катя Антонова, Сара Дуарте Брандао, Радослав Бимбалов, Деян Енев, Александър Чобанов, Росен Петров, Къци Вапцаров.

В рамките на панаира, между 1 и 6 юни, ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, който традиционно събира български и чуждестранни писатели, илюстратори и творци в поредица от срещи, четения, представяния на книги и събития за млади читатели. Сред гостите тази година са световноизвестният британски автор и разказвач на митове Тиаго де Мораеш, германската фентъзи писателка Таня Щевнер, чешките автори Вацлав Дворжак и Щепанка Секанинова, както и едни от най-обичаните български детски автори и илюстратори.

Специално място в програмата на Панаира заемат и български книги с международно признание, отличени в престижната селекция The BRAW Amazing Bookshelf Bologna 2026. Фестивалът ще предложи и редица събития, посветени на въображението, природата, науката и приключенията, превръщайки парка пред НДК в пространство за среща между книгите и техните най-млади читатели.

Успоредно с това България се подготвя за участието си като почетен гост на Международния панаир на книгата Bookfest в Букурещ (3 – 7 юни), където съвременната наша литература ще бъде представена пред международна публика чрез специална програма от срещи, четения и дискусии.