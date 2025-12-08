52-рият Панаир на книгата осигурява коледни подаръци

В навечерието на празниците посрещаме 52. Софийски международен панаир на книгата. От 9 до 14 декември 2025 г. НДК отново ще се превърне в огромна книжарница, предлагайки над 100 000 нови и обичани заглавия на повече от 150 издателства: чудесна възможност да осигурите на близки и приятели интелигентни коледни подаръци с обичайното за изложенията намаление от пазарната цена.

Посетителите ще могат да се насладят на богата културна програма, включваща премиери, дискусии и срещи с български и международни автори. Неразделна част от панаира е и 13. Софийски международен литературен фестивал, който за поредна година ще събере на една сцена популярни български и чуждестранни автори, преводачи и илюстратори.

Сред гостите на фестивала тази година са Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Петер Шестак, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, както и българските писатели Велина Минкова, Йоанна Елми, Рене Карабаш и Момчил Миланов. На 14 декември, преди финала на фестивала, читателите ще имат възможност да се срещнат и със световноизвестния политолог Иван Кръстев.

Всички срещи от програмата на Литературния фестивал се провеждат в мраморното фоайе на втория етаж на НДК.

Утре, 9 декември, в рамките на официалното откриване на Панаира ще се състои и връчването на наградите "Златен лъв". Тази година освен традиционните награди за най-добър издателски проект и издателски проект с най-голяма обществена значимост ще бъде връчен и нов специален приз от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ за книга с документален и научен принос.

От 9 до 12 декември в НДК ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели. Тя се организира от Литературна агенция "София" в партньорство с Асоциация "Българска книга", Национален център за книгата и с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Повече от 30 международни гости – собственици на издателства, редактори, мениджъри на права, детски издатели и литературни агенти – ще участват в работните срещи и професионалните дискусии.