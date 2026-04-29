Ненчо Балабанов става Тръмп в комедия на Иво Сиромахов

В космическия кораб от „Пътуване до Марс“ Илон Мъск е събрал още Путин, Урсула фон дер Лайен, Си Дзинпин

Днес, 15:13
Световните лидери забъркват голяма каша в комедията на Иво Сиромахов.
С препълнена зала Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, посрещна премиерата на най-новата пиеса на сатирика Иво Сиромахов „Пътуване до Марс“. Спектакълът под режисурата на Златомир Молдовански е зрелищна комедия, в която славата, човешкото его и жаждата за власт завладяват космически кораб, предприемащ полет до Червената планета. Мисията започва като историческо събитие, но много бързо се превръща в експлозивна ситуация, неподвластна на всякаква земна логика.

На борда, събрани от Илон Мъск (актьорът Тихомир Благоев), се озовават световните лидери. Ненчо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, Тодор Танчев (нашумял с една от главните роли в тв сериала „Братя“) се превъплъщава във Владимир Путин, а Александра Сърчаджиева е Урсула фон дер Лайен (тя ще се редува с колежката си от Пазарджишкия театър Гаргана Спиридонова в ролята). Сред космическите туристи са още Си Дзинпин (Румен Вангелов), както и световноизвестната българска инфлуенсърка Златка (Стиляна Маркова). В спектакъла участва и Гроздан Даскалов в ролята на Извънземния.

Иво Сиромахов използва хумора не само като забавление, но и като скалпел, с който анализира съвременните политически лидери и техните често абсурдни приоритети, подсказват от екипа. Макар действието да се развива в бъдещето/Космоса, то е огледало на днешните реалности – на популизма, фалшивите обещания и манипулацията на масите. „В един момент се оказва, че тези хора, които имат амбицията да управляват света и да колонизират нови планети, са абсолютно неспособни да съжителстват един с друг. Сатирата е най-добрият начин да се говори за сериозните неща, без да ставаме дидактични или скучни. Когато се смеем на героите, ние всъщност се смеем на себе си и на водачите, които сами сме си избрали“, коментира режисьорът Златомир Молдовански.

Затворени в ограниченото пространство на космическия кораб и далеч от Земята, персонажите създават поредица от напрегнати, абсурдни и забавни ситуации. А когато достигат Марс, ги очаква среща, която никой не би могъл да предвиди… Всичко излиза извън контрол, а смехът е без гравитация. „Пътуване до Марс“ не е просто фантастика, а критичен поглед към това как личности с големи амбиции, но съмнителен морал, диктуват посоката на човечеството. Преди да завладеем Марс, трябва да се научим да владеем собствените си страсти на Земята, постановява спектакълът.

Златомир Молдовански е роден в Пловдив, но от 14-годишен живее в САЩ. Там завършва Бирмингамската консерватория по класически театър, с магистратура по актьорско майсторство, както и драматургия в консерватория „Асоло“ и бакалавърска степен по драматичен театър в консерваторията в Синсинати. Член е на актьорските съюзи на САЩ и Канада. Моноспектакълът му „Допустимо ли е?” по разкази на Чудомир се играе с голям успех сред българска диаспора във Флорида, Ню Йорк, Чикаго, Минесота, Колорадо и Онтарио. Основава първата по рода си българо-американска театрална трупа в Чикаго, която носи името „Розова долина”. От няколко години младият режисьор се е върнал в България, където сред по-известните му постановки е "Момчетата и градът" с Александър Кадиев и Мартина Тодорова в Малък градски театър "Зад канала". 

Сценографията в новия му спектакъла е проектирана от Даниела Николчова, а музиката е на Сибин Златарев.

След премиерата в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, който е продуцент на постановката, „Пътуване до Марс“ тръгва на национално турне. Спектакълът ще се играе на 13 май във Враца, на 27 май – в Добрич, на 28 май – в Плевен, на 4 юни – във Варна, на 9 юни – в Благоевград, а на 10 юни ще се приземи в театър „Сълза и смях“ в София, за където билетите са почти разпродадени. Турнето продължава с дати в Стара Загора (23 юни), Казанлък (24 юни) и Шумен (27 октомври). В началото на новия есенен сезон представлението ще гостува и в Асеновград, Петрич, Бургас, Хасково, Габрово, Панагюрище, Разград и Търговище.

 

Тръмп, Путин и останалите в космическия кораб на сценографа Даниела Николчова.
Ненчо Балабанов в ролята на настоящия стопанин на Белия дом.
