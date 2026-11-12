На 89 Дъстин Хофман се разкая за мръснишки шеги

Прочутият американски актьор Дъстин Хофман публикува мемоари, в които разкрива някои пикантни подробности за интимния си живот и отношението си към секса. Цитати от откровенията му бяха цитирани от изданието Daily Mail, и то – по-специално онези, в които звездата от "Рейнмен" и "Крамър срещу Крамър+ признава, че отдавна е обсебен от секса. В новоизлязлата си книга "Погледни ме" (Look At Me), 89-годишният днес Хофман разказва за провокативно поведение и "мръснишки шеги", включително в присъствието на жени, които може би са възприели някои от действията му като тормоз. "Сигурен съм, че през целия си живот, особено преди четиридесет години, съм карал някои жени да се чувстват неудобно. Но "неудобно" е субективно емоционално състояние. Аз съм свободен. И обичам така наречените мръсни шеги", споделя актьорът.

Двукратният носител на "Оскар" (и седем пъти номиниран за академичната актьорска награда) отбелязва, че действията му никога не са били насочени към това да принудят към сексуални отношения. "Отне ми много време да разбера, че флиртът или прекалено грубите шеги с някоя, която не е моята съпруга, могат да се приемат за неподходящи", добавя Хофман.

Легендарният актьор категорично отхвърля обвиненията, отправени от шест млади жени по време на пика на славата му покрай филма "Тутси". "Това, което за един човек е грубо и обидно, за друг може да бъде изключително забавно, освежаващо или дори... уютно", продължава актьорът, който е баща на шест деца. Той пише за характерното си "солено чувство за хумор" и заявява: "Дори не разбирам защо използваме думата "мръсно" за всичко, свързано със секса… Ако Бог е създал тялото, а тялото е "мръсно", значи вината е у производителя."

Звездата от "Среднощен каубой" обяснява: "Такъв съм си. Обичам така наречените "мръсни" вицове. Това съвсем не е същото като да притискаш някого да прави нещо, което не желае." Обвиненията към него, които дълго време са били погребани, варират от сексуален тормоз до показване на полови органи пред непълнолетно лице и предхождат движението #MeToo, което Хофман описва в книгата си като "озадачаващо". Тези скандални твърдения придобиха широка гласност преди близо десетилетие, появявайки се на фона на вълната от активизъм в социалните мрежи, която разобличи редица влиятелни фигури в Холивуд. Хофман се извини за първи път през октомври 2017 г., когато Анна Греъм-Хънтър, бивша асистентка в продукция, описа в подробности как той я е подложил на сексуален тормоз на снимачната площадка на "Смъртта на търговския пътник" по Артър Милър през 1985 г. По това време Греъм-Хънтър е на 17 години, а Хофман – на около 45. Тя споделя, че в началото е била поласкана от вниманието на известния актьор, но по-късно то започнало да я докарва до сълзи.

В записки в дневника си тя описва подробно как Дъстин Хофман, по онова време току-що оженил се за Лиса Готсеген-Хофман (с която понастоящем го свързва вече 46-годишен брак) ѝ казал, че иска за закуска твърдосварено яйце и "рохко сварен клитор". "Обкръжението му избухна в смях. Аз си тръгнах безмълвна. След това се скрих в тоалетната и се разплаках." Тя също така си спомня в интервю за Hollywood Reporter, че актьорът открито флиртувал, хващал я за задните части, говорел за секс както с нея, така и в нейно присъствие, и казвал на други жени на снимачната площадка, че иска да се нагости с гърдите им. В изявление в отговор на твърденията на Греъм-Хънтър, Хофман посочва: "Изпитвам огромно уважение към жените и се чувствам ужасно, че нещо, което може да съм направил, е поставило въпросната жена в неудобна ситуация. Съжалявам. Това не отразява какъв човек съм".

Хофман се сблъска и с обвинения от втора жена, която твърди, че той я е тормозил през 90-те години. Сценаристката и драматург Уенди Рис Гацюнис, която сега е на 57 години, разказва пред изданието Variety как се е срещнала с Хофман през 1991 г. – тогава тя е била на около 20 години, а той – на 53. Уенди разкрива, че той ѝ е направил сексуални предложения по време на втората от две срещи, организирани за обсъждане на екранизация на нейната пиеса A Darker Purpose ("По-мрачна цел"). Срещите са се провели в офисите на компанията на Хофман, Punch Productions, в центъра "Рокфелер"; по думите ѝ, на тях е присъствал и популярният сценарист и драматург Мърей Шизгал, известен и с работата си по филма "Тутси". "Влизам вътре и този път Дъстин Хофман е съвсем различен", споделя тя, отбелязвайки, че по време на първата им работна среща той се е държал съвсем адекватно.

Гацюнис, която по-късно постига успех като сценарист и продуцент на сериалите "Йелоустоун" и "Кметът на Кингстаун", споделя, че впоследствие Хофман се е оттеглил от даден проект, след като тя е отказала да отиде някъде с него. Шизгал, който почина през 2020 г. на 93-годишна възраст, отговори на твърденията ѝ през 2017 г., заявявайки, че не си спомня за подобни срещи.

Засягайки в мемоарите си темата за движението #MeToo, Хофман пише: "Когато в Интернет започна да се надига вълна за равносметка, която помете Холивуд, си помислих, че това е нещо много хубаво. Още тогава знаех, че в моята индустрия много жени са търпели твърде много неща, и то твърде дълго време". За себе си обаче той е убеден: "Нито за миг не съм се притеснявал, че може да се каже нещо негативно за мен, защото идеята да вземеш от някого нещо сексуално, което той не иска да даде... – това просто не е нещо, което някога съм правил".

Що се отнася до съпругата му, с която са заедно от близо пет десетилетия, Хофман споделя, че тя разбира шегите му със съмнителен вкус.