На 57 Ерол от „Уикеда“ издава първи самостоятелен албум

Фронтменът на „Уикеда” Ерол Ибрахимов, който на 16 май ще навърши 57 години, представя на 24 април първи самостоятелен албум, наречен „Пак отначало“. Събитието е в Swingin' Hall, съобщава БТА, позовавайки се на информация от екипа на музиканта.

„Иска ми се да мисля, че все още ми стиска... И май наистина ми стиска! Ще има нови истории, вплетени в иронични текстове под звуците на реге, ска, пънк и каквото ми е родила главата“, казва Ерол Ибрахимов. За премиерата той ще излезе на сцената с подкрепата на всички от групата му „Уикеда“ – Росен Григиров (китара), Калоян Рамаданов-Коки (барабани), Сандо Сандов (тромпет) и Георги Ангелов ( тромбон).

Ерол Рахимов Ибрахимов, известен и само като Ерол, добива популярност като вокалист и басист на музикалната група „Уикеда“. Роден е на 16 май 1969 г. в София. Израства и учи в Божурище. През 1985 г. по време на Възродителния процес името му е сменено на „Емил“. Семейството му напуска България, а той остава да следва дефектология в Софийския университет. След три години прекъсва обучението си, за да се занимава с музикална дейност. Известно време работи и в сферата на строителството у нас и в САЩ.

През 1987 г. Ерол сформира групата „Полет“, след това траш-метъл бандата „Сплин“ (Spleen), а през 1997-а е сред създателите на ска-групата „Уикеда“, с която има издадени 5 албума.

В периода 1998 – 1999 г. е басист на групата Sheky and the bloody boys. През 2013 става част от формацията Babo Babo Band, която има съвместни участия със Стоян Янкулов-Стунджи, Теодосий Спасов, Александър Деянов-Скилър (Skiller) и др. През 2019 г. с Кольо Гилъна и Светослав Витков от „Хиподил“ сформират супергрупата "Екс“.

Освен с музиката си, Ерол Ибрахимов е известен и с обществените си позиции. За известно време е бил водещ на телевизионно предаване. Ерол е женен за известната илюстраторка Люба Халева и има две деца.