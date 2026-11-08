Музеят „Метрополитън“ посвещава бала си на всекидневното облекло

ЕРА/БГНЕС Мадона на предишната "Мет гала", когато дрескодът бе всичко друго, но не и всекидневен или скромен.

Институтът за костюми към музея „Метрополитън“ официално обяви новата тема за пролетната изложба и бала Met Gala през май 2027 година. Тя ще носи името extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday („ИзвънРЕДНО: Модата и поетиката на ежедневието“).

Това решение идва малко повече от два месеца след като музеят беше принуден да направи рязък завой. Първоначалният план за 2027-а предвиждаше мащабна ретроспекция, посветена на британския дизайнер Джон Галиано. Проектът обаче беше отменен в края на август след сериозно недоволство от страна на дарители и обществеността заради негови стари антисемитски и расистки изявления. Главният куратор на института Андрю Болтън призна пред Vogue, че е нямал готов „план Б“ и е трябвало да измисли изцяло нова концепция в изключително кратки срокове.

Вместо да заложи на безопасна историческа изложба или друг голям дизайнер, Болтън избира тема, която поставя под въпрос самата идея за лукс. Изложбата ще изследва как най-обикновените ежедневни дрехи се превръщат във висша мода чрез въображението на дизайнерите.

Експозицията ще бъде разделена на две основни части. Familiar Forms („Познати форми“) ще покаже емблематични базови дрехи, интерпретирани от големи брандове. Сред експонатите ще бъдат кожените дънки и потници на Матю Блази за Bottega Veneta (които изглеждат като памук, но всъщност са изработени изцяло от фина кожа), както и деконструираните рокерски якета на японския дизайнер Юния Ватанабе. Common Matter („Обикновена материя“) ще се фокусира върху използването на евтини или „социално пренебрегвани“ материали като хартия, алуминий и пластмаса. Акцент тук ще бъдат прочутите хартиени рокли на Comme des Garçons („Ком де гарсон“) от 1992 г. и корсетите от прибори за хранене на Maison Margiela („Мезон Маржела“).

Основната идея е да се покаже, че майсторството и интелектуалният труд зад една дреха не зависят от цената на суровината. „Една хартиена рокля може да изисква също толкова часове труд, колкото и копринен тоалет“, коментира Андрю Болтън.

От друга страна обаче, индустрията изпраща едно много по-прагматично и леко страхливо послание: че играе на сигурно. След фиаското с отмяната на ретроспективата на Джон Галиано, „Метрополитън“ имаше нужда от тема, която не разделя, а обединява. Всекидневното облекло и денимът са универсалната униформа на човечеството. Модата тук казва: „Вдигаме бялото знаме, уморихме се от скандали и културни войни, нека се върнем към базовото“. Новата тема изглежда възможно най-далечна от бляскавите и претенциозни дизайни на Джон Галиано.

„Модата предлага непосредствен и завладяващ начин за поглед към света. Събирайки на едно място произведения, които започват от дрехите, вещите и материалите от ежедневието, extraORDINARY кани посетителите да открият креативността и изобретателността в нещата, с които се срещат всеки ден. Комбинирайки колекциите на Института за костюми с важни заемки и нови придобивки, изложбата разкрива богатата връзка между модата, изкуството и всекидневния опит“, казва Макс Холейн, главен изпълнителен директор на Музея на изкуствотото „Метрополитън“ в Ню Йорк

Обикновеното никога не е толкова просто, колкото изглежда. Чифт дънки, бяла риза или суитшърт могат да пазят следите от един живот – навиците, спомените и привързаността, които правят нещо наше собствено. „Всекидневните дрехи носят изключително много значения. Имаме любима тениска, любим чифт дънки и ги носим, докато буквално не се разпаднат. И тези значения се изразяват чрез носенето им", отбелязва Андрю Болтън. „Изложбата ни кани да открием колко много въображение може да крие ежедневието и как един нов поглед може да промени това, което ценим и за което ни е грижа“, казва куаторът.

Официалният дрескод за самите знаменитости, които ще бъдат поканени на „Мет гала“, все още не е обявен.

Изложбата ще бъде отворена за широката публика от 9 май 2027 г. до 9 януари 2028 г., а самото благотворително събитие Met Gala ще се състои по традиция в първия понеделник на май – за идната година това е 3 май. То набира средства за Института по костюми на музея, като гостите – знаменитости от света на шоубизнеса, спорта и поитиката, разглеждат изложбата по време на коктейл.