Музеят „Метрополитън“ отмени изложбата на Джон Галиано

Szilveszter Mako Ексцентричният Джон Галиано се оттегли с достойнство, признавайки, че изявите му ще са болезнени за някои хора.

Музеят „Метрополитън“ в Ню Йорк отмени планираната за 2027 г. изложба, посветена на британския дизайнер Джон Галиано, след критики заради негови антисемитски и расистки изказвания в миналото, съобщи Асошиейтед прес. Изложбата John Galliano: Horizons трябваше да бъде представена от Института по костюма към музея и да бъде основна тема на големия бал „Мет Гала“ през май идната година. Тя трябваше да проследи четири десетилетия от кариерата на стилиста и да представи повече от 200 негови творения – модели, както и скици, аксесоари, снимки, архивни материали и кадри от ревюта.

Галиано беше сред най-влиятелните дизайнери в света през 90-те години и първото десетилетие на XXI век. Той е работил като творчески директор на „Живанши“ и „Кристиан Диор“, а по-късно, като своеобразна реабилитация след расистките му изцепки под влияние на алкохола, оглави модната къща „Мезон Маржела“ (Maison Margiela), препоръчан от всемогъщата главна редакторка на модната бибия сп. „Вог“ Ана Уинтур. Предвидената изложба щеше да бъде първата голяма музейна ретроспектива на неговото творчество.

Кариерата на дизайнера претърпя рязък обрат през 2011 г., когато негови антисемитски и расистки изказвания, направени в Париж, станаха публично достояние. Галиано беше отстранен от „Диор“, а впоследствие беше признат за виновен във Франция за публични обиди, основани на произход и религия. След скандала Галиано се оттегли за известно време от модната сцена. През 2014 г. той се завърна като творчески директор на „Мезон Маржела“, където работи до 2024 г. През последните години дизайнерът отново получи признание за работата си в модната индустрия.

Първоначалното решение на „Метрополитън“ да посвети изложбата на Галиано предизвика спорове. От музея заявиха, че експозицията е трябвало да разгледа както професионалните му постижения, така и противоречивото му минало.

В съобщението за отмяната на проявата самият Галиано признава в социалната мрежа, че след „много размисъл и обсъждания“ е решил, че е най-добре на този етап изложбата да не се състои. Той отново пое отговорност за болката, причинена от думите му, и изрази дълбоко съжаление, особено заради засегнатите еврейски и азиатски общности.

​„Не искам дебатът около моя образ да постави „Мет“ в трудна позиция или да отклони вниманието от забележителната работа на Института за костюми… Продължавам да нося пълна отговорност за болката, причинена от моите думи в миналото, особено за обидата, която причиних на еврейската и азиатската общност, за което искрено съжалявам“, пише Галиано. „Разбирам, че смиреното изкупление не се постига чрез изложба, институционално признание или еднократен публичен жест. То е непрекъсната отговорност, която се доказва чрез слушане, учене и поведението на човек с течение на времето. Също така осъзнавам и уважавам факта, че изложба, посветена на моето творчество, би била болезнена за някои хора“.

От „Метрополитън“ все още не са обявили с каква изложба и тема ще бъде заменена John Galliano: Horizons. Музеят посочва, че плановете за изложбата, която ще бъде в основата на „Мет Гала“ през 2027 г., ще бъдат представени на по-късен етап.

Ретроспекцията, посветена на Галиано, отдавна е цел на глобалния редакционен директор на „Вог“ Ана Уинтур, която е съпредседател на годишния галаспектакъл на „Мет“, финансиращ голяма част от дейността на Института за костюми, както и на кураторите Макс Холайн и Андрю Болтън.

В изявлението си Галиано изразява своята благодарност към всички онези, които са го подкрепяли и съпътствали „през тези петнадесет години на трезвеност и възстановяване от алкохолизма и зависимостта“: „Вашата мъдрост, търпение и човечност ми помогнаха повече, отколкото някога бих могъл да изразя адекватно. Оставам дълбоко задължен към вас за това, че ми дадохте, както обещахте, живот, по-добър отколкото някога бих могъл да си мечтая. Благодарността ми към „Мет“, Макс, Андрю и Ана остава дълбока и трайна. Тяхната щедрост, човечност и вяра в значението на модата като изкуство, култура и история, както и тяхното разбиране за човешката крехкост и възможността за израстване, ще останат завинаги с мен“, споделя прочутият дизайнер.

​Петнадесет години след като антисемитското изказване на Галиано доведе до уволнението му от поста творчески директор на „Кристиан Диор“, ръководството на „Мет“ вярваше, че обществеността ще бъде готова да почете уникалната му кариера въпреки спорното му минало. Вълната от негативни реакции в пресата и сред дарителите на музея обаче продължи да ескалира през седмиците след обявяването на темата на изложбата.

"От цялото това решение, което донякъде разбирам и уважавам, губим единствено ние, защото повече от всякога имахме нужда от тази красота, която изложбата щеше да направи възможна", коментира стилистът.