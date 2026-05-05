Балът на музея „Метрополитън“: мода, изкуство или суета (ГАЛЕРИЯ)

Дизайнерски творения, съобразени с тазгодишния дрескод "Модата е изкуство", разходиха по емблематичните стъпала гостите на бала на музея "Метрополитън" в Ню Йорк. Сред тях бяха Мадона, Бионсе, Риана, Бед Бъни, Сабрина Карпентър, Доджа Кет, звезди на кей-попа като Джени и Лиса от "Блекпинк", както и още много ВИП особи от шоубизнеса.

Миналогодишното издание на събитието и съпътстваща го изложба поставиха акцент върху бунтовния черен дендизъм, припомня АФП. Този път на преден план бе изведена модата като равностойно изкуство. Изложбата на Института за костюми, за чието подпомагане по традиция набира средства най-мащабната гала вечер в света на модата, се открива на 10 май и ще продължи до 10 юни. Експозицията ще представи вечната връзка между високото изкуство и облеклото.

Изложбата "Костюмно изкуство" (Costume Art) този път има за цел да изтъкне и тялото: не стандартизирано от образците в модата и рекламата, а във всичките му реални форми – слабо или пълно, бременно, с увреждания, татуирано… Това ще стане с манекени, изработени по образа на действителни личности.

Както всяка година от три десетилетия насам, балът на музея "Метрополитън", известен като „Мет Гала“, чиито екстравагантни тоалети предизвикват оживление в социалните мрежи, се провежда под ръководството на легендарната Ана Уинтур, глобален главен редактор на сп. "Вог". За нея се смята, че е вдъхновила образа на Миранда Пристли, въплътен на екрана от Мерил Стрийп във филма "Дяволът носи Прада", чието продължение излезе по кината преди броени дни.

Домакини на модното събитие, което се организира в първия понеделник на месец май, бяха Бионсе, холивудската звезда Никол Кидман, тенисистката Винъс Уилямс, артистичният директор на модна къща "Сен Лоран" Антъни Вакарело, актрисата и режисьор Зоуи Кравиц и споменатата Ана Уинтур.

Тази нощ галата е донесла 42 милиона долара – нов рекорд след миналата година, когато бяха събрани 31 милиона в полза на музея "Метрополитън" и неговия отдел за мода.

„Мотото би могло да бъде равенство или равностойност. Няма никаква йерархия между произведенията на изкуството – скулптури, картини, рисунки, фотографии...и, разбира се, облеклото, както и между телата", посочи кураторът на Института за костюми Андрю Болтън по повод на предстоящата изложба.

Панаир на суетата

АФП отбелязва някои от най-запомнящите се подробности в актуалното издание на модното събитие, което се следи с интерес по целия свят.

Сред открояващите се моменти бе появата на 44-годишната певица Бионсе, която премина по емблематичните стълби на музея "Метрополитън" за първи път от 2016 г. Звездата изненада с частично прозрачна рокля, обшита с камъни, които очертаваха скелет, напомнящ мексиканските "калаверас", често използвани като декорация за Деня на мъртвите в Мексико. „Нося рокля на Оливие Рустен, който ми е много верен. Носила съм толкова много негови емблематични тоалети. Исках да го представя", обясни суперзвездата пред „Вог“. Изпълнителката, която държи рекорд с 35 награди "Грами", намекна, че завръщането й се дължи отчасти на възможността да бъде придружена от най-малката си дъщеря Блу Айви, за да я представи сред хайлайфа. Момичето е едва на 14 години, но вече е по-високо от майка си.

Като партньор на събитието и финансов спонсор на ежегодната изложба на Института за костюми, модна къща "Сен Лоран" наложи доминация на емблематичните стълби на музея. От тоалета на Мадона с шлейф, носен от седем придружителки, до роклята без презрамки на певицата Чарли Екс Си Екс, артистичният директор на модната къща Антъни Вакарело бе заложил на изобилие от черно за творенията си за 2026 г.

Същия избор направиха и моделът Кейт Мос, актрисата Зоуи Кравиц със своята черна дантелена рокля, както и американският актьор Конър Стори. Любопитно беше обаче, че четирима от шестимата домакини на гала вечерта – Бионсе, Винъс Уилямс, Никол Кидман и Ана Уинтур, бяха избрали тоалети на други дизайнери.

Музикалният свят имаше забележимо присъствие на бала на музея "Метрополитън". Сред гостите, освен споменатите, бяха още ветеранките Стиви Никс и Шер. Роклята на Шер от "Бърбъри" беше препратка към тази, която певицата и актриса облече преди 52 години при първата си поява на стъпалата на музея. Прозрачна и изцяло покрита със сребърни пайети, роклята, създадена от американския дизайнер Боб Маки, през 1974 г. предизвика скандал.

След като вече закъсня за галата през 2023 и 2025 г., родената в Барбадос певица Риана и тази година го направи, пристигайки десетки минути след идването на последните гости. Риана носеше рокля на "Марджиела", сътворена от белгийския дизайнер Глен Мартенс и вдъхновена от средновековната архитектура на Фландрия.

Противоречия

Отдавна възприеман от мнозина като безогледно излагане на разточително богатство, балът на "Метрополитън" тази година предизвика още повече противоречия, тъй като основни спонсори и почетни председатели бяха шефът на "Амазон" Джеф Безос, и новата му силиконова съпруга Лорън Санчес. През последните седмици в Ню Йорк се разрази кампания, призоваваща към бойкот на събитието, по инициатива на колектива Everyone Hates Elon („Всеки мрази Илон (Мъск)“. Групата осъжда дейността на технологичните милиардери и тяхното сближаване с американския президент Доналд Тръмп.

Дълго възхвалявайки пред медиите качествата на своята "приятелка" Лорън Санчес Безос, Ана Уинтур, напротив, изрази мнение, че "тя и съпругът й Джеф са показали чрез това събитие, че наистина ги е грижа да дадат нещо на обществото".

Балът на музея "Метрополитън" се организира за първи път през 1948 г. и в продължение на десетилетия остава привилегия на висшето общество на Ню Йорк, докато през 90-те години на миналия век Уинтур не го превръща в широко отразяван от медиите подиум за знаменитости.