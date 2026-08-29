"Мет Гала" в чест на Галиано е заплашена от провал

Музеят "Метрополитън" е изправен пред нарастваща вълна от критики заради плана си да почете Джон Галиано – изтъкнатия британски моден дизайнер, който през 2011 г. беше осъден от френски съд заради антисемитските си изблици, пише "Ню Йорк таймс".

65-годишният днес Галиано, който превърна "Диор" в световна модна сила, преди да изпадне в немилост, ще бъде тема на деветмесечна изложба, спонсорирана от Института за костюми на "Метрополитън". Изложбата ще бъде открита с "Мет Гала" – ежегодната пролетна благотворителна гала, ръководена от Ана Уинтур, глобален главен редактор на списание "Вог" и член на управителния съвет на "Метрополитън".

Опозицията сред еврейските лидери в Ню Йорк и извън него се засилва. Дарители са се свързали с ръководството на музея и са заплашили да отменят даренията си, ако изложбата се състои. Джули Менин, председателка на Общинския съвет, определи решението да се подчертае кариерата на Галиано като "сериозна грешка" в писмо до директора на "Метрополитън" Макс Холейн, куратора на Института за костюми Андрю Болтън и Уинтур.

"Нашите културни институции, особено тези, които получават финансиране от град Ню Йорк, носят отговорността да покажат, че омразата и фанатизмът имат последствия", написа Менин. Тя призова музея да преразгледа изложбата.

И други са изразили несъгласие с музея. Търговецът на изкуство Арне Глимчер предупреди Холейн, че той и съпругата му преразглеждат решението си да дарят на "Метрополитън" произведения, които са планирали да му оставят. Джил Каргман, дългогодишен член на "Приятели на Института за костюми", каза, че се оттегля от поста си заради изложбата.

Сега членовете на управителния съвет и бордът на директорите на музея се опитват да ограничат щетите. Те обмислят да преместят следващата "Мет Гала" от обичайната ѝ дата – първият понеделник на май, тъй като през 2027 г. Денят за възпоменание на жертвите на Холокоста се пада тъкмо на насрочената за партито дата.

Макс Холейн заяви в петък, че музеят "не толерира антисемитизъм, расизъм или каквито и да било предразсъдъци" и се консултира с еврейски лидери и други заинтересовани страни. Той каза, че музеят разработва план за изложбата и галавечерта, който да отговаря на неговите морални и етични стандарти.

През 2011 г. френски съд постанови, че Галиано е отправял омразни коментари срещу евреи и азиатци при два инцидента в парижки бар. По същото време се появи видеозапис от друга тирада, в която Галиано казва "Обичам Хитлер" и заявява на клиентите, че техните предци биха били "обгазени". В резултат "Диор" го уволни от поста творчески директор, който той заемаше в продължение на 15 години. Беше му отнет и Орденът на почетния легион, който Франция му бе връчила няколко години по-рано за заслугите му към модата.

Галиано приписа поведението си на зависимостта от наркотици и алкохол и се извини. Той постъпи в рехабилитационен център, а по-късно изкара курс, за да научи повече за юдаизма, антисемитизма и Холокоста. През 2014 г. дизайнерът стана творчески директор на Maison Margiela, където остана в продължение на десетилетие. Последното му ревю за марката – колекцията от висша мода за 2024 г. – беше широко аплодирана.

Уинтур застана на страната на Галиано след уволнението му, като му помогна да си осигури работата в Maison Margiela. Когато беше обявена изложбата в "Метрополитън", тя коментира: "Няма никой, който да заслужава изложба от такъв мащаб повече от Джон Галиано", като добави, че кариерата му не се определя от един-единствен момент, припомня "Ню Йорк таймс".