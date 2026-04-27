Мария Стефанова получава „Аскеер“ за принос към театъра

Голямата българска актриса Мария Стефанова получава тазгодишната награда „Аскеер“ за цялостен принос към театралното изкуство, съобщи БТА, позовавайки се на информация от фондация „А'Аскеер“.

Признанието идва две години след като Мариая Стефанова получи и „Аскеер“ за водеща женска роля за превъплъщението си в спектакъла „Оскар и розовата дама“ под режисурата на Стеифан Спасов на сцената на Театър 199.

„Никога не съм искала да стана нищо друго, освен актриса. Това е нещо, което си го казвам с ръка на сърцето, чистосърдечно. Винаги, абсолютно винаги, съм искала внимание. Искала съм да правя нещо, което другите да гледат“, споделя известната актриса в интервю за БТА от 2021 г. „Когато вляза в театъра, оздравявам от всичко – не само от физическите си болежки, а от болките и ударите, които ми носи ежедневието. Театърът ме лекува от всичко. Това е духът. Там говоря за душата с душата си, и с прекрасната публика. Ако тя е вътре, дъх в дъх с мен, очи в очи с мен, ако аз я усещам... Ако публиката те обгърне с цялото си внимание и топлота, ако те обгърне със своя смях, когато правиш нещо, което трябва да бъде смешно, тогава разговорът се е състоял. Аз съм казала каквото трябва и те са ме разбрали, и си излизам щастлива. Уморена от театъра, но щастлива. И се усмихвам на нещо, не знам точно на какво... Но редовно се хващам, че излизам много, много уморена – защото вече аз съм в една достолепна възраст, а и заради тези сериозни представления, които имам. Излизам уморена, но въпреки всичко, си се усмихвам“, разказва тя. На сцената на театър „Българска армия“ тя си партнира с Георги Къркеланов в спектакъла „Кралицата майка“ от Манлио Сантанели, също под режисурата на Стефан Спасов, който я режисира и в спектакъла на Народния театър „Три високи жени“. За изпълнението си в тази пиеса на Едуард Олби тя също има „Аскеер“ за главна роля, а през 2023-та е удостоена със специалния „Икар“ за чест и достойнство от Съюза нса артистите в България.

Мария Стефанова е родена на 9 октомври 1939 г. в Благоевград. От ранна възраст играе в детски пиеси и развива любовта си към театъра. Първите ѝ професионални стъпки са на сцената на читалището в Благоевград. През 1960 г. завършва актьорско майсторство при Моис Бениеш във Висшия институт за театрално изкуство в София, като е разпределена в театрите във Враца (1961-1962), а след това и в Русе (1962-1964).

По време на традиционния национален преглед на всички театри, на който актьорите от провинцията се надяват да бъдат харесани за столични трупи, Мария Стефанова прави силно впечатление на тогавашния директор на Народния театър „Иван Вазов“ Славчо Васев. В крайна сметка обаче късметът ѝ изневерява и мястото в София е заето от друга. Но талантливата актриса е назначена в театъра в Пловдив, където остава цяла декада (1964-1974), припомня БТА.

Актьорското ѝ майсторство и всеотдайност я утвърждават като любимка на публиката и през 1974 г. тя вече играе на първата ни сцена, където дебютира в постановката „Лес“ на Островски. Веднага се налага да замества и напуснала актриса в ролята на Настася Филиповна в „Идиот“ по Фьодор Достоевски.

Мария Стефанова е част от трупата на Народния театър и изиграва десетки паметни роли там до началото на 1993 г., след което продължава с изявите си на сцената на „Българска армия“ и Театър 199. Участва и в множество филми и телевизионни постановки и сериали. Добива популярност на големия екран с филмите „Любимец 13“ (1958), „На всеки километър“ (1969-1971), „Иван Кондарев“ (1974), „Всичко е любов“ (1979), „Равновесие“ (1983), „Петък вечер“, „Дунав мост“ (1999), „Порталът“ (2021)...

По-късно днес от театър "Българска армия" обявиха всички номинации за наградите "Аскеер 2026", които ще бъдат връчени за 35-и път на 24 май.

Като най-добро представление са номинирани "Албион" на Младежки театър и режисьора Зафир Раджаб, "Влюбеният дирижабъл" на Драматичен театър - Пловдив и режисьорката Диана Добрева и "Последната нощ на Сократ" на Театър 199 с режисьор Съни Сънински. За статуетката за най-добра режисура ще се борят Диана Добрева и Зафир Раджаб със споменатите заглавия, както и Крис Шарков за "Нощта на червените фенери" в Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - Шумен.

За най-добър моноспектакъл номинантите са Дарин Ангелов за "Аз, която те обича", Йордан Ръсин с "Викове от подземието" и Явор Бахаров с "Трима крале".

Номинирани за водеща мъжка роля са Атанас Атанасов и Ивайло Христов, Богдан Бухалов от "Трейнспотинг" в Малък градски театър "Зад канала" и Мариян Стефанов като Алековия Бай Ганьо в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен. За водеща женска роля ще спорят Боряна Йовчева от "Жената конбини" в Народния театър, актрисите от спектакъла на Театър 199 "Новата бална зала" Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева и Ирини Жамбонас от "Сън в зимна нощ" на МГТ "Зад канала".

Изгряващата звезда ще бъде излъчена между Паола Маравиля (от "Лицето на ближния" в "Сфумато" и "Влюбеният дирижабъл"), Петар Андреев от "Нощта на червените фенери" и Теодор Кисьов от "Новата танцувална зала" и "Трябва някакво действие, Хамлете" в "Сфумато".

С всички номинации можете да се запознаете от сайта на театър "Българска армия" - инициаторите на наградите.