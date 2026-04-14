Лиса Джерард ще сбере "Гласовете на вятъра" в НДК

Легендарната Лиса Джерард – гласът на Dead Can Dance и носителка на "Златен глобус" за музиката към филма "Гладиатор" (в съавторство с Ханс Цимер) – идва за премиерния концерт на проекта "Гласовете на вятъра" по музика и идея на българския композитор Петър Дундаков. Билетите за първоначално обявения концерт на 19 май отдавна са разпродадени, затова бе договорена и втора дата.

Джерард ще повтори незабравимото преживяване ден по-късно - на 20 май, отново в зала 2 на НДК (известна по-рано като театър "Азарян"). Залата с 400 места е избрана, за да създаде усещането за интимност и близост между изпълнители и публика. Началото на концертите е в 21 часа.

"Гласовете на вятъра" е среща на съвременна музика, древни вокални традиции и кино звучене, вдъхновена от вятъра и дъха, споделят организаторите. На сцената легендарният контраалт на Dead Can Dance ще излезе заедно с Гергана Димитрова – солистка на "Мистерията на българските гласове", сопраното Пламена Гиргинова, Христина Белева – гъдулка, китариста Петър Миланов и камерния оркестър "Софийски солисти".

Творческата колаборация между Лиса Джерард и Петър Дундаков започва през 2016 година с работата по албума BooCheeMish на "Мистерията на българските гласове", в който австралийката участва като изпълнител и съавтор. Дундаков е композитор и музикален продуцент на проекта, както и на музиката към повече от 35 филма. BooCheeMish е представян в повече от 50 концерта из цяла Европа на престижни сцени като Concertgebouw (Амстердам) и Queen Elizabeth Hall (Лондон).

Автор на специалната сценография и визия на концертите на 19 и 20 май е Венелин Шурелов. Билетите за втория концерт вече са в продажба в мрежата на Eventim .

