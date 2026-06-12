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Българка и австралийка сливат гласове в "Слънце и луна"

Солистката на "Мистерията на българските гласове" Гергана Димитрова си партнира с Лиса Джерард от "Дед кен денс"

Днес, 14:12
Гергана Димитрова и Лиса Джерард
Личен архив
Гергана Димитрова и Лиса Джерард

Солистката на хор "Мистерията на българските гласове" Гергана Димитрова и прочутата австралийка Лиса Джерард представят "Слънце и луна". Новият албум на двете певици отвежда слушателя в свят отвъд границите на жанровете, езика и времето. Това коментират от творческия екип на проекта, създаден по идея на българката. Издател е Besant Hall Records и вече е достъпен в големите стрийминг платформи. Аранжиментите са на Ивайло Петров, има и струнни партии на Костадин Генчев.

"Слънце и луна" е диалог между култури, измерения и състояния на духа. Между земното и неземното. Между корена и безкрая. В него се преплитат мистичната сила на българската вокална традиция и космическата чувствителност, превърнала Лиза Джерард в една от най-обичаните артистки на световната сцена. Всеки тон е история, а всеки глас – мост. Това е музика, която не просто се слуша, а се преживява като спомен за нещо познато и едновременно с това като откриване на непозната вселена", казват създателките на проекта.

Пътят на Гергана Димитрова е свързан с легендарния хор "Мистерията на българските гласове", където се утвърждава като един от водещите гласове. Тя е съосновател и на Eva Quartet, с който реализира четири успешни албума. Паралелно с това развива своя авторски проект "Белонога", в който преплита български вокални архетипи с музикални влияния от различни култури по света. Работата ѝ с композитора Петър Дундаков по албума Boocheemish на "Мистерията на българските гласове" поставя началото на нейното творческо сътрудничество с Лиса Джерард – среща, която години по-късно намира своя естествен завършек в "Слънце и луна". 

Лиза Джерард е световно призната вокалистка и композитор, родена преди 65 години в Мелбърн. Творческият ѝ път започва в началото на 80-те години със създаването на култовата формация Dead Can Dance заедно с Брендан Пери. Известна със своя уникален вокален стил и способността си да създава музика отвъд езиковите и културните граници, Джерард е автор и изпълнител на музика за филмови продукции. Носител на "Златен глобус" и номинация "Оскар" заедно с Ханс Цимер са музиката към "Гладиатор". В последното десетилетие тя активно сътрудничи с български артисти от областта на фолклора и класиката и редовно концертира у нас.

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Лиса Джерард, Мистерията на българските гласове, Гергана Димитрова

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