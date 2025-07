Кристалният глобус от Карлови Вари остава в родината си

ЕРА/БГНЕС Словашкият режисьор Миро Ремо триумфира с "Кристален глобус" за филма си Better Go Mad in the Wild.

Документалният филм Better Go Mad in the Wild („По-добре полудей в дивата природа“), копродукция между Чехия и Словакия, спечели Голямата награда „Кристален глобус“ от 59-ото издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари, съобщи Variety.

Филмът на 42-годишния словашки режисьор Миро Ремо е свободно базиран на едноименната книга на Алеш Палан и Ян Сибик и проследява всекидневието в планината на двама възрастни братя близнаци – Франта и Ондра, които се опитват да разберат дали е възможно да прекарат целия си живот на едно и също място.

Журито присъди на Better Go Mad in the Wild паричен еквивалент на наградата от 25 000 долара, поделен между Ремо и продуцента Томаш Хруби, като похвали забавния поглед на филма към изчезващото изкуство да бъдеш верен на себе си.

Иранският игрален филм Bidad на Сохейл Беираги, който бе добавен в конкурса за „Кристален глобус“ в последния момент, за да се гарантира безопасността на екипа, спечели специалната награда на журито от 15 000 долара. Филмът разказва историята на млада певица, която отказва да приеме, че на жените не е позволено да се изявяват публично.

„Отразявайки смелостта, необходима за създаването на такъв филм в Иран, Bidad на сценариста и режисьор Сохейл Беираги е също толкова смел в неочакваните обрати в сюжета“, отбелязва журито.

Наградата за най-добър режисьор беше поделена между Витаутас Каткус за литовско-норвежко-шведската копродукция The Visitor („Посетителят“) и Натан Амброзиони за френския филм Out of Love.

Наградите за актьорско майсторство отидоха при Пиа Тиелта – най-добра актриса за Don’t Call Me Mama на Нина Кнаг, и Алекс Брендемул – най-добър актьор за When a River Becomes the Sea на Пере Вила Барсело.

Журито даде специална награда и на Катерина Фалброва за ролята й в драмата за сексуално насилие Broken Voices на Ондрей Провазник, а наградата на публиката отиде за We’ve Got to Frame It! – едночасово интервю с покойния вече президент на фестивала Йржи Бартошка, което бе излъчено като откриващ филм на форума.

Бангладешкият игрален филм Sand City на Махде Хасан спечели голямата награда в конкурса „Проксима“. Филмът проследява двама крадци на пясък в столицата Дака, които откриват в него отрязан пръст.

По-рано обявените почетни награди бяха връчени по време на фестивала на Стелан Скарсгард и Йржи Брожек, а наградите на председателя на фестивала получиха Вики Крипс, Дакота Джонсън и Питър Сарсгаард.

Две копродукции с българско участие бяха включени в селекцията на фестивала в Карлови Вари тази година.

Филмът Cinema Jazireh на турския режисьор Гьозде Кура бе сред кандидатите за Голямата награда. Действието се развива в Афганистан при управлението на талибаните. Лентата е копродукция на Турция, Иран, България и Румъния. От българска страна копродуцент е Светла Цоцоркова.

В секцията “Проксима” участва лентата How Come It’s All Green Out Here? („Как така тук всичко е зелено?“, реж. Никола Лезаич), копродукция на Сърбия, Хърватия и България. От българска страна продуцент е Николай Мутафчиев. Филмът разказва за режисьор, който не е доволен от кариерата си. Той купува старо комби, което преустройва в кемпер, за да пътува няколко месеца със съпругата и дъщеря си. По време на пътуването той научава нови неща за родителите си, за семейството, а някои от възродените спомени изглеждат нереални.

През 2023 г. филмът „Уроците на Блага“ на режисьора Стефан Командарев, копродукция на България и Германия, доминира на 57-ото издание на кинофестивала в Карлови Вари, като спечели три отличия: Голямата награда „Кристален глобус”, наградата за най-добра женска роля за актрисата Ели Скорчева и наградата на екуменическото жури, която се присъжда за отстояване на християнските и морални ценности чрез киното.