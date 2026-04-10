Копродукция с България ще се състезава за „Златна палма“ в Кан

„Мечтаното приключение“ – новият филм на германската режисьорка Валеска Гризебах, който е копродукция с България, е селектиран в състезателната програма на Международния кинофестивал в Кан, чието 79-о издание ще се състои от 12 до 23 май.

„Поканата за участие в конкурса на филмовия фестивал в Кан изпълва мен и целия екип с огромна радост. Отправната точка за този филм бяха срещите ми с хора от моето поколение, преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент в историята на Европа и в същото време ни разделя чрез коренно различните преживявания, които имахме в годините след това“, казва Валеска Гризебах, цитирана от БТА.

„Особено се гордея с ансамбъла от актьори, които с цялото си въображение, житейски опит, кураж и всеотдайност вдъхнаха живот на тази история, и преди всичко с нашата главна актриса Яна Радева. Фактът, че „Мечтаното приключение“ празнува световната си премиера в Кан, е огромен подарък за всички нас”, допълва режисьорката, която е и сценарист на лентата.

„Мечтаното приключение“ е заснет изцяло в България през лятото на 2024 г. в района на Свиленград. Всички роли са поверени на български непрофесионални актьори. Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, след „Уестърн“ (2017), който имаше премиера в програмата „Особен поглед“, също в Кан.

В „Мечтаното приключение“ в пограничния Свиленград една жена се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Влизайки на негово място в опасно приключение, тя ще се сблъска както със собствените си желания, така и с миналото си.

Копродуцент от българска страна е „Мирамар филм“. Филмът е подкрепен и от Националния филмов център.

Съсценарист на „Мечтаното приключение“ е Лиза Биервирт. В ролите са още Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова. Продуценти са Йонас Дорнбах, Жанин Яковски и Марен Аде, копродуценти – Жан Кристоф Реймон, Мила Войникова, Илиян Джевелеков, Матей Константинов, Георги Димитров, Ликси Франк, Давид Бохун, Валеска Гризебах, Луизе Хаушилд и Мариам Шатберашвили.

В творчески екип са Бернхад Келер (оператор), Бетина Бьолер (монтаж), Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Кай Тебел (финален микс), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор)

Оригинално заглавие на филма е Das geträumte Abenteuer, а английското – The Dreamed Adventure.

Световните кинорежисьори в конкурса

Филми на Педро Алмодовар, Асгар Фархади и Хирокадзу Корееда са сред включените общо 21 продукции в конкурсната програма на 79-ото издание на кинофестивала в Кан, съобщи Variety. За голямата награда "Златна палма" ще се съревновават още творби на режисьори като Айра Сакс, Павел Павликовски, Ласло Немеш, Рюсуке Хамагучи, Родриго Сорогойен и Кристиан Мунджиу.

След изданието от 2025 г., което се отличаваше със силно холивудско присъствие с "Мисията невъзможна: Възмездие" и Highest 2 Lowest на Спайк Лий, тазгодишният конкурс в Кан ще бъде доминиран от международно кино и независими режисьори. Айра Сакс е единственият американски режисьор в състезателната програма с "Мъжът, когото обичам" (The Man I Love), в който участва Рами Малек.

В секцията "Особен поглед" има няколко американски филма, сред които са Teenage Sex and Death at Camp Miasma на Джейн Шоунбрън и режисьорският дебют на Джордан Фърстман Club Kid.

При обявяването на конкурсната програма дългогодишният фестивален директор Тиери Фремо вчера каза, че ще бъдат разкрити 95 процента от официалната селекция, като някои филми все още се обсъждат и съдбата им ще стане ясна през следващите няколко седмици. "Понякога изясняваме някои детайли и ни се налага да приключим малко по-късно. Ще добавим последните щрихи следващата или по-следващата седмица", обясни той.

Фремо разказа още, че за официалната селекция са били предложени 2541 игрални филма. "Това са с 1000 повече, отколкото бяха само преди 10 години. Когато говоря за жизненост, имам предвид и една количествена жизненост – с участието на 141 държави се доближаваме до цифри от олимпийско ниво. Нашата цел е да прожектираме филми на място, където ще ги види целият свят", подчерта той.

В конкурсната програма са включени безпрецедентно голям брой кинотворби на френски език, като три от тях са дело на чуждестранни режисьори: "Паралелни истории" на Асгар Фархади, "Мулен" (Moulin) на Ласло Немеш и "Внезапно" (All of a Sudden) на Рюсуке Хамагучи.

Три френски режисьорки ще участват в надпреварата за "Златна палма": Леа Мисиус с "Нощни истории" (Histoires de la nuit), Шарлин Буржоа-Таке с "Животът на една жена" (A Woman's Life) и Жан Ери с "Гаранс" (Garance).

Конкурсната програма на кинофестивала в Кан включва още "Минотавър" (Minotaur) на Андрей Звягинцев, "Да бъдеш обичан" (The Beloved) на Родриго Сорогойен, "1949" (Fatherland) на Павел Павликовски, Fjord на Кристиан Мунджиу, "Нашето спасение" (Notre salut) на Еманюел Мар, Gentle Monster на Мари Кройцер, Nagi Notes на Коджи Фукада, "Надежда" (Hope) на На Хон-джин, "Овца в кутията" на Хирокадзу Корееда, "Непознатият" (The Unknown) на Артюр Арари, "Мечтаното приключение" (The Dreamed Adventure) на Валеска Гризебах, Coward на Лукас Донт, "Черната топка" (La Bola Negra/The Black Ball) на Хавиер Амброси и Хавиeр Калво и "Горчива Коледа" (Bitter Christmas) на Педро Алмодовар, уточнява БТА.

По повод липсата на американски и студийни филми, Тиери Фремо каза: "Важно е да се отбележи, че когато студиата имат по-малко присъствие в Кан, това е просто защото са по-малко активни в този вид кино, който преди им позволяваше да идват тук". Той обаче поясни, че липсата на студийни филми тази година не е част от тенденция. В интервю от миналия месец Фремо посочва, че фестивалът "не зависи от нищо друго освен от самите филми".

Макар че програмата за 2025 г. включваше много американски филми, най-обсъжданите предложения от Кан бяха неанглоезичните "Сантиментална стойност" на Йоаким Триер, който спечели "Оскар" за най-добър международен филм и беше номиниран за най-добър филм, заедно с "Тайният агент" на Вагнер Моура.

Кинофестивалът в Кан ще започне на 12 май с комедията на Пиер Салвадори La Venus electrique („Електрическата Венера“). Председател на журито е изтъкнатият южнокорейски режисьор Пак Чан-ук.