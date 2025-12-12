Изложба представя Васка Емауилова като скулптор и модел на художници

Софийската градска художествена галерия отбелязва с изложбата „Образи и отражения. Васка Емануилова – между модела и скулптора“ 120 години от рождението на голямата българска художничка. Експозицията се открива на 16 декември, вторник, от 18.00 часа в галерия „Васка Емануилова“ – филиал на СГХГ на бул. „Янко Сакъзов“ 15.

Васка Емануилова остава в историята на българското изкуство не само като една от първите значими жени скулпторки, а и като личност, чието присъствие вдъхновява поколения художници. Нейният път е белязан от изключителна чувствителност към формата, към човешкото лице и тяло – като пространства, в които външното и вътрешното, видимото и невидимото, реалното и символичното непрекъснато се преплитат.

Изложбата „Образи и отражения. Васка Емануилова – между модела и твореца “ разгръща личността на скулпторката в две посоки: едната е тази на портретуваната – вдъхновение за редица български художници, а другата – на портретуващата, отбелязват организаторите на събитието.

Всяка форма носи своя история. Портретът улавя не само чертите, но и енергията, която излъчва човешката личност. Той е поле на среща между вътрешното и външното, жест на внимание, емоционална свързаност и художествена интерпретация. В центъра на предстоящата изложба стои фигурата на Васка Емануилова – както като образ, така и като ваятел на образи.

През целия си живот тя е не само автор, но и модел. Колегите й са привлечени не само от интересната външност, но и от нейния талант, дързък характер, борбеност, съчетана с мекота и духовност. И в своите творби те ще търсят вътрешния ѝ свят в хармония с видимото. Рисувана от Иван Ненов, Илия Петров, Стоян Венев, Люба Паликарова, Карл Йорданов, Светлин Русев, Ненко Балкански, Руска Маринова, Донка Константинова, Георги (Джон) Попов, Александър Стаменов и още много други, Васка Емануилова се превръща в център на една визуална история, в която личността и творбата се оглеждат взаимно. Тези портрети са своеобразен визуален дневник – свидетелство за времето, пътя и значението на художничката. Като персонаж в художествени произведения Васка Емануилова се превръща в огледало на своята епоха – образ на жената творец, уловена между интимността на погледа и символиката на времето, в което съществува. В нея съжителстват устойчивостта на формата и уязвимостта на емоцията, дисциплината на скулптора с мекотата на човешкото присъствие.

В своето творчество Васка Емануилова нееднократно се обръща към портрета. Тя го превръща в инструмент за диалог между скулптора и модела. Внимателен наблюдател и съпреживяващ творец, скулпторката изгражда с деликатност и дълбочина образите на личности от своето най-близко обкръжение – актьора Порфирий Велков, поета Николай Хрелков, пианистката Теофана Калчева, художниците Георги Машев, Илия Петров, Васил Стоилов и Борис Елисеев. Нейните творби остават дълбоко човешки, но в същото време притежават универсална стойност, превръщайки портретния жанр в пространство за изследване на идентичността и паметта.

Образите, създадени от Емануилова, и тези, създадени за нея, изграждат едно деликатно и същевременно мощно присъствие – на личност, която продължава да вдъхновява не само чрез творчеството си, но и чрез начина, по който е живяла и променяла света на изкуството.

Изложбата „Образи и отражения. Васка Емануилова – между модела и скулптора“, която може да бъде разгледана до 22 февруари 2026-а, е своеобразен завършек на юбилейната година, в която галерията представи разнообразни гледни точки към творчеството на Васка Емануилова – от архивни и документални изследвания до съвременни интерпретации на теми, развивани от жени художнички.