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Харви Уайнстийн е осъден пак на 15 години затвор

74-годишният бивш продуцент лежи зад решетките от 2018 г.

Днес, 19:45
 Харви Уайнстийн
ЕПА/БГЕС
 Харви Уайнстийн

Бившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн, който е в ареста още от 2018 г., бе осъден повторно на 15 години затвор. Той беше признат за виновен в сексуално посегателство срещу бившата асистентка в телевизионна продукция Мириам Хейли през 2006 г. в апартамента му в Манхатън, предава в. "Гардиън". Тази нова присъда идва след години на обжалвания и повторни процеси по делото.

Хейли се яви в съда в сряда сутринта и направи изявление относно въздействието на престъплението върху живота ѝ. Тя говори за тормоза и унижението, на които е била подложена през последните седем години, като заяви, че е била публично оклеветена от Уайнстийн, неговия адвокатски екип и подкастъри, за които подозира, че са получили заплащане, за да навредят на репутацията ѝ. Тя добави, че преживяното след нападението вече се е превърнало в "доживотна присъда" за нея, и помоли съдията да вземе всичко това предвид.

Окръжният прокурор на Ню Йорк Никол Блумбърг се обърна към съда от името на обвинението. Тя поиска Уайнстийн да бъде осъден на 20 години затвор, последвани от петгодишен период на наблюдение след освобождаването, като отбеляза, че той никога не е изразил разкаяние за престъпленията си. Уайнстийн, който се яви в съдебната зала в Манхатън в инвалидна количка, като ръцете му бяха прикрепени с белезници към нея, обаче заяви, че изпитва съжаление спрямо Хейли. "Съжалявам за много неща и искрено се извинявам за действията си", каза опозореният продуцент. Той обаче отказа да се признае за виновен.  

Защитата на Уайнстийн изтъкна, че той е твърде болен, за да изтърпи дълга присъда, предвид диагностицираните му здравословни проблеми, включително рак на кръвта и сърдечно заболяване. Адвокатите поискаха присъда от девет години.

Преди да обяви присъдата, съдия Къртис Фарбър отбеляза, че Уайнстийн ще бъде запомнен не само с продуцирането на филми, но и като лице на движението #MeToo. Той добави, че Уайнстийн се е възползвал от мечтите на Хейли да работи във филмовата индустрия. 

74-годишният бивш филмов продуцент беше осъден на 23 години затвор през 2020 г., след като съдебни заседатели го признаха за виновен в сексуално посегателство срещу Хейли и изнасилване на начинаещата актриса Джесика Ман. През 2024 г. обаче най-висшият съд на Ню Йорк отмени присъдите с мотива, че процесът срещу Уайнстийн е бил опорочен, тъй като съдията е допуснал да свидетелстват жени, твърдящи, че са станали жертви на сексуално посегателство от страна на Уайнстийн, въпреки че не са били ищци по делото. Той отново беше съден през 2025 г. и отново беше осъден за престъпно сексуално деяние, включващо Хейли.

Съдебните заседатели оправдаха Уайнстийн по отделно обвинение за сексуално посегателство над бившия модел Кая Сокола, но не успяха да стигнат до присъда по обвинението за изнасилване, включващо Ман. Прокурорите отново разгледаха обвинението по-рано тази година, но през май то беше оттеглено, след като Ман заяви, че не може да издържи друг процес.

Уайнстийн също така очаква повторно произнасяне на присъда по отделно дело за изнасилване в Калифорния.

Обвиненията и последвалите обвинения срещу Уайнстийн бяха един от най-големите фактори за старта на движението #MeToo. Повече от 80 жени са повдигнали обвинения в сексуално посегателство или неправомерно поведение срещу опозорения магната.

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Ключови думи:

Харви Уайнстийн, #MeToo

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